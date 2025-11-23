काठमाडौं-३ को मतगणना केहीबेरमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना बिहीबार रातिबाट सुरु हुने भएको छ।
- सर्वदलीय बैठकपछि निर्वाचन कार्यालयले गणना थाल्ने तयारी गरेको छ।
२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना आजै रातिबाट हुने भएको छ ।
बिहीबार मतदान सम्पन्न भएपछि बेलुकी सर्वदलीय बैठक बसेर रातिबाट मतगणना अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचन अधिकृत चमिला भट्टराईका अनुसार सर्वदलीय बैठक सकिएकाले अब केहीबेरमै गणना थाल्ने तयारी निर्वाचन कार्यालयले गरेको छ ।
