+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अन्तर्वार्ता :

‘सरकारमा नगइकन सिधै पार्टी खोलेको भए अर्कै उचाइ हुन्थ्यो’

'विद्युतको लोडसेडिङ हट्यो, तर ठूलो अध्याँरो राजनीतिमै छ'

हामी अहिले पनि उत्तिकै सशक्त पार्टीका रुपमा छौं । चुनावपछि हाम्रो पार्टी नै मुख्यधार पार्टी हुन्छ, विकल्पको रूपमा उदाउँछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १५ गते १९:४५
Listen News
0:00
0:30
🔊

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनमा परम्परागत दलहरुलाई चुनौती दिनेगरी केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट परिवर्तन भएकाले नयाँ दल र तिनका उम्मेदवारहरुले जित्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तै तर्क गर्ने मध्ये एक हुन्– कुलमान घिसिङ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका रुपमा चर्चा कमाएका घिसिङले आफ्नै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएका छन् । उनले आगामी चुनावपछि मुलधारको वैकल्पिक पार्टी बनाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार घिसिङसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री छाडेर सांसद बन्न दौडिरहनुभएको छ । किन ?

मन्त्री बन्नु मेरो व्यक्तिगत रुचि वा महत्वाकांक्षा थिएन । जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा देशलाई एउटा निकास र डेलिभरी चाहिएको थियो । त्यतिबेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र आन्दोलनका साथीहरूले तपाईं जस्तो क्रेडिबल फेस आइदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्नुभयो । एउटा जिम्मेवार नागरिकको नाताले अप्ठ्यारो परेका बेला देशलाई सघाउनु कर्तव्य ठानेर सरकारमा गएको हुँ ।

मन्त्री बन्ने रुचि थिएन ?

सुरुमै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको थिएँ– म पार्टी खोलेर चुनावमा जान्छु । उहाँले पार्टी खोल्नुस्, चुनावमा जाने छुट छँदैछ, केही समय मन्त्री हुनुस् भन्नुभयो । फेरि त्यसबेला एउटा भ्याकुम पनि थियो । त्यही भएर मैले जिम्मेवारी पनि लिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले पछि कुरा बदल्नु भयो, अप्ठ्यारो पार्नुभयो ?

होइन, होइन । राजीनामा दिएर निर्वाचनमा जाने भनेकै थियौ । एक दुई दिनको तलमाथि मात्र भएको हो । पार्टीमा जोडिएपछि राजीनामा दिएर जाने भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै थियो । 

सरकारलाई बीचैमा छोडेर राजनीतिमा जाने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो ?

त्यो थियो, र हामीले मन्त्रिमण्डलमा गएर एउटा डेलिभरी पनि दियौं । तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेर जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्‍यौं । चुनाव हुने वातावरण पनि बनायौं ।

मन्त्रीबाट विदाइ चाहिँ सुखद् हुन सकेन नि ?

टिप्पणी गर्नेले गर्नुभयो । अरु मन्त्रीको कुरा म जान्दिनँ । तर मसँग प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट कुरा थियो– अहिले आइदिनुपर्‍यो, र चुनावमा राजीनामा दिएर जानुस् ।

र चुनाव हुने निश्चित भएपछि राजीनामा दिन्छु भनेकै थिएँ । बाहिर अर्कै ढङ्गले प्रचार भयो, तर हामी राजीनामाकै चरणमा थियौँ ।

दल बनाउने निश्चित थियो भने मन्त्री हुन किन जानुभयो ?

त्यतिबेला पोलिटिकल व्यक्तिहरु मन्त्री बन्ने अवस्था थिएन । समाजमा क्रेडिबिलिटी भएका फेसहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने थियो । तर सुरुमा धेरै साथीहरू मानिरहनुभएको थिएन । पहिलो व्यक्ति मै थिएँ, जसले यो चुनौती स्वीकार गरेँ । म गएपछि अरू साथीहरू पनि आउनुभयो ।

र अप्ठ्यारो स्थितिबाट देश चुनाव हुने स्थितिमा आयो । यसमा हाम्रो पनि ठूलो कन्ट्रिब्यूसन छ । तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई बेफाइदा भएको छ । त्यही बेला पार्टी खोलेर चुनावमा जान्छु भनेको भए, पार्टी खोलेर आएको भए यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु कुनैपनि पार्टी हाम्रो पार्टी भन्दा अगाडि आउनेवाला थिएन । धेरै अगाडि जान्थ्यो हाम्रो पार्टी ।

तर पनि हामी असाध्यै राम्रो कम्पोजिसनमा छौं । तर सरकारमा नगइकन सिधै पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएको भए, आज पार्टीको उचाइ अर्कै हुन्थ्यो ।

हो, त्यही भनिदैछ कि राजनीतिक गर्ने रहर भएको मान्छे मन्त्रीतिर किन ?

हामीले त समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची समेत फिर्ता लिएर गरेको सहमति थियो । एउटा राजनीतिक दलका लागि त्यो कति ठूलो जोखिम हो, तपाईं आफैँ बुझ्नुहुन्छ ।

मेरो इच्छाले गएको होइन । देशको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएको हो । जेनजीका प्रतिनिधि साथीहरुलाई सोधे पनि हुन्छ ।

तर सरकारमा गएपछि अर्काको पार्टीमा मिसिनुभयो, फेरि केही दिनमै फर्कनुभयो । उतारचढाब अलि संगतिपूर्ण देखिएन नि ?

उज्यालो नेपाल पार्टी हाम्रै संरक्षकत्वमा साथीहरूले खोल्नुभएको हो । मन्त्रिमण्डल छाडेपछि म यसकै नेतृत्वमा आउने कुरा प्रस्टै थियो । तर परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने जनभावना र चाहना देखिएपछि हामी एकताको प्रक्रियामा गएका हौँ । 

तर त्यहाँ बस्नुभएन । भागबण्डा नमिलेर निस्किएको भन्ने सन्देश छ । के भएको हो ?

भागबण्डाको कुरै होइन । त्यहाँ त दुई जनाले पहिले नै पद बाँडिसक्नुभएको थियो– एकजना प्रधानमन्त्री, अर्को सभापति । मैले त साधारण सदस्य भएर बस्छु भन्दा पनि उहाँहरूलाई मेरो उपस्थिति थ्रेट जस्तो महसुस भयो होला ।

हामीले त समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची समेत फिर्ता लिएर गरेको सहमति थियो । एउटा राजनीतिक दलका लागि त्यो कति ठूलो जोखिम हो, तपाईं आफैँ बुझ्नुहुन्छ ।

रास्वपासँगको त्यही एकता र फिर्ताले तपाईप्रतिको आकर्षण असाध्यै तल झर्‍यो नि ?

हामी अहिले पनि उत्तिकै सशक्त पार्टीका रुपमा छौं । चुनावपछि हाम्रो पार्टी नै मुख्यधार पार्टी हुन्छ, विकल्पको रूपमा उदाउँछ ।

राजनीतिमा आउनुअघि तपाईंलाई जनताले हिरो मानेका थिए । राजनीतिमा आउनु किन परेको हो ?

मैलै आफ्नो क्षेत्रमा जुन परिवर्तन गरेँ, योगदान गरेँ, र जन विषयमा विज्ञता हासिल गरेँ । त्यसले एउटा क्षेत्रमा मात्र बसेर देशको समग्र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने अनुभव गरेँ । राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन भएन भने देशमा आर्थिक रुपान्तरण हुन र सुशासन संभव छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग काम गरेको छु । अप्ठ्यारा निर्णयहरू लिएको छु, बर्खास्तीमा पनि परियो । सबै अनुभवबाट समग्र परिवर्तनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जानुपर्छ, तब मात्र आर्थिक रूपान्तरण र सुशासन सम्भव छ भन्ने हो ।

त्यही तपाईँ जुन राजनीतिक नेतृत्वबाट निकास देख्नुभएन । त्यही नेतृत्व मुनि रहेर हिजो उर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुभएको होइन र ?

काम त गरियो, तर त्यसलाई टिकाउन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने तपाईंले देख्नुभएकै छ । पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपले सिस्टम भताभुङ्ग पारिदिन्छ । म पदमा रहँदा धेरै हस्तक्षेप रोकेँ, यस म्यान भएर कहिल्यै काम गरिनँ । तर म हट्नासाथ फेरि सिस्टम ब्याक हुने अवस्था आयो । राइट म्यान इन राइट प्लेस एउटा संस्थामा भएर पुग्दैन, सिङ्गो देशको संरचनामै हुनुपर्छ । त्यसको लागि पोलिटिकल विलपावर चाहिन्छ ।

यदि पोलिटिकल लिडरसीप सही भयो भने मात्र ओभरअल सिस्टम राम्रो हुन्छ । ब्यूरोक्रेसी पनि राम्रो हुनुपर्छ, तर ओभरअल पोलिटकल लिडरसीप नै हो ।

तपाई एमडी हुँदा एउटा राजनीतिक धारले प्रष्टै साथ दिएको देखिन्थ्यो । त्यही दल, माओवादीका नेताहरुले पनि मन्त्री त बनाउने भनेको सुनिन्थ्यो । किन छुट्टै दल खोल्नुभएको ?

उहाँहरुको पालामा ल्याउनुभयो, मैले सधैं धन्यवाद दिएको छु । सम्मान गरेको छु । तर मलाई कसैले नियुक्त गर्‍यो वा फेभर गर्‍यो भन्दैमा म त्यो पार्टीको कार्यकर्ता होइन नि । म सुरुदेखि नै एउटा स्वतन्त्र र व्यावसायिक मान्छे हुँ ।

सबै किसिमको अँध्यारो र लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो अध्यारो राजनीतिमै छ । यो अँध्यारो हटाउनुपर्छ ।

कसैले मलाई यो पार्टीको भन्छ भने त्यो गलत हो । मैले विभिन्न सरकार र मन्त्रीहरूसँग काम गरेको छु । काम गर्ने सिलसिलामा धेरैपटक कन्फ्रन्टेसन पनि भएको छ । उहाँहरूको स्वार्थ अनुसार काम गर भन्दा मैले मानिनँ । गलत काम नगर्ने र आफ्नो निष्ठामा अडिग रहने मेरो स्वभाव छ । अब कुनै कालखण्डमा नियुक्ति पाएकै भरमा त्यही पार्टीको मान्छे हो भन्नु गलत हो ।

एउटा क्षेत्रमा सफल मान्छे, अर्को क्षेत्रमा पनि सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

विद्युतको लोडसेडिङ त हट्यो । तर देशमा धेरै किसिमको लोडसेडिङ छ, अँध्यारो छ । सबै किसिमको अँध्यारो र लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो अध्यारो राजनीतिमै छ । यो अँध्यारो हटाउनुपर्छ ।

३० वर्ष उर्जा क्षेत्रमा काम गरेँ, मन्त्रीसम्म भएँ । मैले यो देशको समस्या बुझेको छु । त्यो समस्या हल गर्न एउटा रोडम्याप तयार पारेका छौं । रोडम्याप त अरुले पनि तयार पार्छन् । हामीले रोडम्याप कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि तयार पारेका छौं ।

अरुले दलहरुले पनि देशलाई सिंगापुर बनाउने रोडम्याप ल्याएकै हुन् विगतमा । तपाईलाई विश्वास गर्छन् भने चुनौती किन लिनु भएको ?

मेरो जीवन चुनौतीहरूको शृङ्खला हो । म त्यहाँ मात्र जान्छु जहाँ ठूलो चुनौती हुन्छ, किनकी चुनौतीभित्रै अवसर र सफलता लुकेको हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणमा जाँदा पनि अवस्था यस्तै थियो । तर परिणाम निकालेकै छु । राजनीतिमा आउनु मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो रिस्क हो, तर देश परिवर्तनको लागि भिजन सहित आएको छु ।

हामीले द्रुत विकास दशक घोषणा गरेका छौँ । यो यतिकै सफल हुँदैन । यहाँका धेरै नियम कानुन अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । तिनलाई संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र कतिलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने भन्ने नहेरीकन काम गर्छौं भन्यो भने संभव छैन ।

तर तपाईँले भनेका कुरा गर्न सरकारमा जानुपर्‍यो, बहुमत ल्याउनु पर्‍यो त्यो असंभव छ नि ?

राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । संभव छ भनेरै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हौँ । तर केवल एउटा मन्त्री पद पड्काउन वा यो असफल प्रणालीको हिस्सा बन्न मात्र आएका होइनौं । यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत पायौँ भने हाम्रा प्रतिबद्धता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्छौँ । सरकारमा जान सकेनौँ भने पनि संसद्मा एउटा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा जनताको आवाज उठाउनेछौँ र हाम्रा एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नेछौ ।

हङ पार्लियामेन्टको संभावना देखिन्छ । जतिखेर पनि मन्त्री बन्ने संभावना भोलि बन्न सक्छ । त्यस्तो सरकारमा नजाने ?

संसदमा सधैं जनताका तर्फबाट सशक्त आवाज उठाएर बस्छौँ ।

हामी न उग्र–वामपन्थी हौँ, न त दक्षिणपन्थी । मध्यमार्गीमा बसेर काम गर्छौं । आर्थिक हिसाबले उदार अर्थतन्त्र नै हो ।

देश बनाउछु, जनताको आवाज उठाउँछु भनिरहँदा तपाईँको विचाराधाराको पनि प्रश्न उठ्छ । तपाईँहरु उभिने ठाउँ कहाँ हो ?

नेपालमा सात सालदेखि धेरै दर्शन र विचारधारा आए । तर हरेक दश/बाह्र वर्षपछि जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । जनताले सधैँ परिवर्तन खोज्नुको कारण नेतृत्वको असफलता हो ।

राजनीतिक परिवर्तनमा नेताहरू सफल हुनुभयो । तर विकासका एजेन्डा जनताले सोचे जस्तो भएन ।

तर पनि विचारधाराको प्रश्न उठ्छ । हामी न उग्र–वामपन्थी हौँ, न त दक्षिणपन्थी । मध्यमार्गीमा बसेर काम गर्छौं । आर्थिक हिसाबले उदार अर्थतन्त्र नै हो । तर निश्चित क्षेत्रमा राज्यको संरक्षण हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, हाम्रा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल सडकमा फाल्नुपर्ने तर विदेशबाट अर्बौँको आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा राज्यले कृषि र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्नैपर्छ । आइटी र नलेज बेस्ड उद्योगहरूलाई पनि राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । अमेरिका जस्तो विकसित देशले त आफ्नो उत्पादन जोगाउन ट्याक्स लगाएर संरक्षण गर्छ भने नेपाल जस्तो देशमा टोटल्ली मार्केट बेस्ड भएर मात्र पुग्दैन । हामी संरक्षित उदारवादको बाटोमा हिँड्छौँ ।

संविधान, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता कुराहरुमा नि ?

घोषणापत्रमा यसबारे प्रष्ट लेखेका छौ । स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्छ भनेका छौं, र त्यसलाई पार्टीविहीन प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेका छौं । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ । यसले संघमा सरकार फेरिँदा पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउन सकिन्छ ।

संघमा पनि सुधार हुनुपर्छ भनेका छौं । विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउँदा धेरै विकृति अन्त्य हुन सक्छ ।

चुनावी नतिजाबारे अनुमान के गर्नुभएको छ ?

पार्टी दर्ता भएको तीन महिनाभित्र १२१ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर समानुपातिक अर्को चिन्हमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । पार्टी दर्ता भएको यति छोटो अवधिमा यति गर्नु भनेको धेरै ठूलो सफलता हो । धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा छौं, र धेरै ठाउँमा जित्छौं पनि ।

तर हाम्रो प्रत्यक्षतर्फ चिम चिन्ह र समानुपातिकमा बासुरी चिन्ह छ । उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिल्ने भएपछि समानुपातिकको उम्मेदवारी नै फिर्ता लिंयौ । किनभने रास्वपाकै समानुपातिक लिष्टमा हाम्रा केही साथीहरु परेपछि त्यो फिर्ता लिएका थियौं । पछि उहाँहरुले ब्रेक गर्नुभयो, र १२ दिनपछि हाम्रो छुट्टै पार्टी आएपछि समानुपातिक उम्मेदवार रहेन ।

अब प्रत्यक्ष तर्फ मात्र लड्नुपर्ने स्थिति आयो । तर जेन्जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका साथीहरूले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग एकता गरियो । राजेश पोर्तेल त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसँग एकता गरेपछि निर्वाचन चिह्न बासुरीमा हाम्रो पनि समानुपातिक नामहरु राख्यौं । र चिमलाई प्रत्यक्ष तर्फको चिन्ह बनायौं । तर पूर्वका पाँचथर, संखुवासभा, खोटाङमा बाँसुरी चिन्हमा पनि हाम्रो प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् ।

आगामी ५ वा १० वर्षमा तपाईंको नेतृत्वले नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? कुनै ठोस लक्ष्य छ ?

हामीसँग हावा गफ होइन, तथ्यांकमा आधारित रोडम्याप छ । ५ वर्षभित्र नेपालको जीडीपी ७० बिलियन डलर र १० वर्षभित्र १११ बिलियन डलर पुर्‍याउने ।

५ वर्षमा १२ हजार र १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्दा बढी निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई कृषि स्टार्टअपमा आकर्षण गर्न बजार र नाफाको सुनिश्चितता गर्ने कुरा ल्याएका छौं ।

कृषिमा निश्चित संरक्षणको नीति लिन्छौँ ताकि नेपाली किसानले दूध र तरकारी सडकमा फाल्नु नपरोस् । युवाहरूले स्वदेशमै ५० हजार कमाउन सक्ने वातावरण नबनेसम्म उनीहरू विदेश जान रोकिँदैनन् । हामी त्यही सुनिश्चितताका लागि चुनावी मैदानमा छौँ । वार्षिक ३५ लाख पयर्टक भित्र्याउँछौं भनेका छौं । पर्यटनको हब बन्न सक्छ नेपाल । सवभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र आईटी हो ।

काठमाडौं–३ मा चाहिँ छुट्टै प्रतिबद्धता ल्याउनुभएको छ ? कि घोषणापत्रले नै पुग्छ ?

काठमाडौं–३ को अवस्था बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै छ । मेलम्ची र सुन्दरीजल जस्ता पानीका मुख्य स्रोतहरू यहीँ छन्, तर सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या यही छ । मेरो पहिलो प्रतिबद्धता भनेको यहाँका जनतालाई स्वच्छ र निरन्तर खानेपानीको व्यवस्था गर्नु हो ।

दोस्रो, बागमतीको पुनर्जीवन हो । सुन्दरीजलदेखि बग्ने बागमतीलाई नुहाउन सक्ने बागमती बनाउनुपर्छ । नदीका दुवै किनारमा बोटिङ गर्न मिल्ने र सुन्दर करिडोर बनाउने हाम्रो योजना छ । विदेशतिर कस्तो राम्रो सिटी हुन्छ । त्यहाँ बोटिङ गर्न मिल्छ । ठाउँठाउँमा चेक ड्याम बनाएर क्लिन वाटर बनायो भने ढल मिसिनै पाउँदैन । म सहरी विकास मन्त्री हुँदा ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू सुरु गरेका छौं ।

यहाँ बगेको खोला र किनार सफा हुँदा मात्रै काठमाडौं सफा हुन्छ । पशुपतिदेखि गोकर्णेश्वरसम्मको करिडोरलाई व्यवस्थित गरेर स्मार्ट सिटी र टुरिजम हबको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

बौद्ध, पशुपतिनाथ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वर, मनोहरा यो धार्मिक पर्यटक हुने ठाउँ भएकाले पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । खाली जग्गा पनि भएकाले सिटीको प्लानिङ गरेर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

चुनाव जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

काठमाडौंका जनताले मात्र होइन, हामीलाई देशभरका जनताले विश्वास गर्नु हुनेछ । हामीले तीनवटा विषयलाई राखेर भोट मागिरहेका छौं ।

पहिलो– हामीले हिजो केही काम गरेर नतिजा देखाइसकेका छौँ । देश र जनताका लागि सेवा गरेका छौं । केही रिजल्ट दिइसकेका छौं, परीक्षित छौं । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर अँध्यारो हटाएको इतिहास साक्षी छ ।

दोस्रो– यो जेनजीहरु संलग्न भएको र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने पार्टी हो । यो पार्टीमा घाइते जेनजी र शहीद परिवारका सदस्यहरु हुनुहुन्छ । हाम्रो उपाध्यक्षले खुट्टा गुमाउनु भएको छ । जेनजीको माग सम्बोधन गर्न बनेको यो पार्टीले बलिदान र रगत दिएको छ ।

तेस्रो– देश बनाउने प्रष्ट रोडम्याप छ । यो देश ५ वर्षपछि कहाँ पुग्छ, दश वर्षपछि कहाँ पुग्छ, र २० वर्षमा कहाँ पुग्छौ भन्ने रोडम्याप ल्याएका छौं । रोडम्याप मात्र होइन, कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि ल्याएका छौं ।

सँगै, सुकुम्बासी, मिटरब्याजी, लघुवित्त र सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

तर उज्यालो नेपाल पार्टी भन्नासाथ कुलमान घिसिङको सम्झना हुन्छ । एक्लो प्रयास मात्र देश बनाउन सकिन्छ त ?

कुलमान घिसिङ एउटा परिचय भएको मान्छे भएकाले त्यस्तो देख्नु भएको होला । तर हाम्रो पार्टीभित्र अनुभवी विज्ञहरू, ऊर्जावान् युवाहरू र जेन्जी आन्दोलनका वास्तविक सिपाहीहरू छन् । चुनाव उठेका धेरै उम्मेदवार आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरु हुनुहुन्छ । धेरै इन्जिनियर हुनुहुन्छ, धेरै डाक्टर र म्यानेजमेन्टका लिडरहरु हुनुहुन्छ । व्यवसाय र सामाजिक सेवामा राम्रो काम गरिरहेका मानिसहरु हुनुहुन्छ । म मिडियाका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्छु– हाम्रो उम्मेदवारहरुको पनि प्रचार गरिदिनुस्, छलफलमा ल्याइदिनुस् ।

फोटो/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

उज्यालो नेपाल पार्टी काठमाडौं ३ कुलमान घिसिङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुकुमपश्चिममा उनेपाको उम्मेदवारी निष्क्रिय, प्रलोपा नेता शर्मालाई समर्थन

रुकुमपश्चिममा उनेपाको उम्मेदवारी निष्क्रिय, प्रलोपा नेता शर्मालाई समर्थन
कुलमान भन्छन्- कतिपय क्षेत्र अझै अँध्यारा छन्, त्यसैले राजनीतिमा आएँ

कुलमान भन्छन्- कतिपय क्षेत्र अझै अँध्यारा छन्, त्यसैले राजनीतिमा आएँ
सहकारी ठगीका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ : कुलमान

सहकारी ठगीका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ : कुलमान
कुलमानले भने- हामी काम गर्न आएको हौँ, भाषण गर्नेसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ

कुलमानले भने- हामी काम गर्न आएको हौँ, भाषण गर्नेसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ
उज्यालो पार्टीको प्रतिबद्धता : सांसद-मन्त्री संख्या घटाउने, १० वर्षमा जीडीपी १११ अर्ब डलर

उज्यालो पार्टीको प्रतिबद्धता : सांसद-मन्त्री संख्या घटाउने, १० वर्षमा जीडीपी १११ अर्ब डलर
अछाम- २ : उज्यालो पार्टीका उम्मेदवार निष्क्रिय, रास्वपाका शाहलाई समर्थन

अछाम- २ : उज्यालो पार्टीका उम्मेदवार निष्क्रिय, रास्वपाका शाहलाई समर्थन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित