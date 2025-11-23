काठमाडौं-४ को मतगणना साढे ११ बजेदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणना राति १ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ।
- प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि बिहीबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान सम्पन्न भएको थियो।
- क्षेत्र नम्बर ४ का सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन भइसकेको छ र सर्वदलीय बैठक बसेर गणनासम्बन्धी निर्णय लिइनेछ।
२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणना राति साढे ११ बजेदेखि हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि बिहीबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान सम्पन्न भएको थियो ।
क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गतका सबै मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिकाहरू संकलन भइसकेको छ ।
केहीबेरपछि सर्वदलीय बैठक बसेर गणनासम्बन्धी निर्णय लिइने बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक शान्ता ढकालले जानकारी दिइन् ।
