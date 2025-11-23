काठमाडौं ९ : मतपेटिका बुझियो, आजै गणना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा मतपेटिका संकलनको काम सकिएको छ र आज रातिबाट मतगणना सुरु हुने तयारी छ।
- निर्वाचन अधिकृत मनुका घिमिरेका अनुसार सर्वदलीय बैठक केहीबेरमा बस्नेछ र त्यसपछि मतगणना थालिनेछ।
- काठमाडौं ९ मा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
२१ फागुन काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा मतपेटिका संकलनको काम सकिएको छ ।
मतपेटिक संकलन भएपछि अब केहीबेरमा सर्वदलीय बैठक बसेर आजै रातिबाट मतगणना गरिने भएको छ ।
काठमाडौं ९ की निर्वाचन अधिकृत मनुका घिमिरेका अनुसार केहीबेरमा सर्वदलीय बैठक बस्नेछ । त्यसपछि मतगणना थाल्ने तयारी निर्वाचन कार्यालयले गरेको छ ।
‘हामीले बल्ल मतपेटिका संकलन गर्यौं । अब मनगणना सर्वदलीय बैठक बसेर आजै रातिबाट सुरु हुन्छ,’ घिमिरेले भनिन् ।
काडमाडौं ९ मा कांग्रेसबाट नानुमैया बास्तोला, एमालेबाट अजयक्रान्ति शाक्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट राधाकृष्ण महर्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाबाट दिलकुमार कार्कीलगायतका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
