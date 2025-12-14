काठमाडौं–९ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दानीले दिए उम्मेदवारी

६ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं–९ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चा रोशन दानीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
दानीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
दानी ‘मै बनाउँछु मेरै लागि अस्पताल’ अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।
पत्रकारितामा लामो अनुभव रहेका रोशन दानी प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।
