काठमाडौं–९ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दानीले दिए उम्मेदवारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १७:१६

६ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं–९ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चा रोशन दानीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

दानीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

दानी ‘मै बनाउँछु मेरै लागि अस्पताल’ अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।

पत्रकारितामा लामो अनुभव रहेका रोशन दानी प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।

काठमाडौं ९
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
रुकुमपूर्वमा कांग्रेसबाट कुसुमदेवी थापाको उम्मेदवारी
महिला टी-२० विश्‍वकप ग्लोबल छनोट : स्कटल्यान्डमाथि नेदरल्यान्ड्सको जित
रुपन्देही-२ मा एमालेका विष्णु पौडेल र कांग्रेसका चुन्न पौडेलसहित ३४ जनाको उम्मेदवारी
पूर्वमन्त्री चौरसियाको पर्सा २ बाट उम्मेदवारी
सिरहा-३ : नेकपाबाट विश्वनाथ साहको उम्मेदवारी दर्ता
सुदूरपश्चिममा टिकटमै खुम्चियो देउवापक्ष

