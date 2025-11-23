काठमाडौं ४ को गणना जारी, बुढानीलकण्ठ १ को मत गनिँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट मतगणना सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीले जानकारी दिइन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा पनि मतगणना सुरु भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीका सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार काठमाडौं ४ मा मतगणना सुरु भएको हो ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट मतगणना सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
