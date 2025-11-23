रुपन्देही-४ मा एमालेका प्रमोद यादवको अग्रता

२२ फागुन, बुटवल । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सुरुआती अग्रता लिएको छ ।
८ हजार ४६३ मत गणना हुँदा एमालेका उम्मेदवार प्रमोद यादवले २६९८ मत पाएर अग्रता लिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका आशुतोष मिश्रले २२४७, रास्वपाका कन्हैया बनियाँले १८३०, जसपा नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले ६६९, जनमत पार्टीका भोपेन्द्र यादवले २१९ मत, राप्रपाका अनिउद्दिन खानले १२९ र नेकपाका बावुलाल यादवले ४७ मत पाएका छन् ।
सुरुआती अग्रता लिएका यादव २०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट यही क्षेत्रबाट जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा पराजित भएका थिए ।
गणना भएको मतमध्ये ५१० मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत टोपबहादुर विष्टले जानकारी दिए । यहाँ १ लाख १६ हजार १ सय ७२ मतदाता छन् ।
