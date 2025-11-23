डोटीमा सर्वदलीय बैठक सुरु, बैठकपछि मतगणना

२२ फागुन, डोटी । डोटीका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सदरमूकाम पुगेपछि मतगणनाको तयारी थालिएको छ । जिल्लाका १८१ वटै मतदान केन्द्रका मतपेटिका सदरमुकाम सिलगढी पुगेपछि अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ ।
बैठक लगत्तै मतगणना सुरु गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
डोटीमा कुल ५२ हजार ४८५ जनाले मतदान गरेका छन् । जुन कुल मतदाता संख्याको ४०.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।
