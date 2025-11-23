डोटीमा ३ बजेसम्म ३२ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो

२१ फागुन, काठमाडौं । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटी जिल्लामा दिउँसो ३ बजेसम्म ३२ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ३ बजेसम्म ४१ हजार २२२ मत मात्रै खसेको छ ।
जसमा १६ हजार ८१४ पुरुष र २४ हजार ४०८ महिला मतदाताले मतदान गरेका छन् । यो कुल मतदाताको ३२.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
डोटीको कुल मतदाता संख्या एक लाख २८ हजार ३९९ छ ।
