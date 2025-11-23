+
कैलालीका १०७ वर्षीय जनकलालले गरे मतदान

कैलालीको धनगढीस्थित पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्र पुगेर १०७ वर्षका जनकलाल दाहालले मतदान गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १५:२०

  • प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि जारी निर्वाचनमा १०७ वर्षीय जनकलाल दाहालले कैलालीको धनगढीस्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन्।
  • गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएकाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि मतदान हुँदैछ।
  • उदयपुरका १०२ वर्षीय अमृतबहादुर कार्कीले पनि नेपालटार माध्यामिक विद्यालयस्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन्।

२१ फागुन, कैलाली । प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन गर्न जारी निर्वाचनमा १०७ वर्षीय जेष्ठ नागरिकले पनि मतदान गरेका छन् ।

कैलालीको धनगढीस्थित पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्र पुगेर १०७ वर्षका जनकलाल दाहालले मतदान गरेका हुन् ।

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि बिहीबार मतदान हुँदैछ ।

यसअघि, आजै उदयपुरका १०२ वर्षीय जेष्ठ नागरिकले मतदान गरेका थिए । उदयपुरगढी नगरपालिका–६ जगरेटारका १०२ वर्षीय अमृतबहादुर कार्कीले नेपालटार माध्यामिक विद्यालयस्थित मतदान केन्द्र (क) मा पुगेर मतदान गरेका थिए ।

जेष्ठ नागरिक प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२
