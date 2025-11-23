+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रोल्पामा आठघण्टामा ३९.३८ प्रतिशत मतदान

0Comments
Shares
सुर्य प्रकाश बुढा मगर सुर्य प्रकाश बुढा मगर
२०८२ फागुन २१ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रोल्पामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत २१ फागुन दिउँसो ३ बजेसम्म करिब ३९.३८ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
  • रोल्पामा १ लाख ४९ हजार ५ सय ९७ मतदाता रहेका छन्, जसमा महिला मतदाता ७४ हजार ९ सय ७ र पुरुष मतदाता ७४ हजार ६ सय ९० छन्।
  • मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको र मतदाताको उत्साहजनक उपस्थित देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो।

२१ फागुन, रोल्पा । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत रोल्पामा मतदान सुरु भएको आठ घण्टाभित्रै करिब ३९.३८ प्रतिशत मत खसेको छ ।

रोल्पामा दिउँसो ३ बजेसम्म जिल्लाभर ३९.३८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको निर्वाचन कार्यालय रोल्पाका सहायक निर्वाचन अधिकृत गोकर्ण लम्सालले जानकारी दिए।

जिल्लाको एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताको उत्साहजनक उपस्थित देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रोल्पामा १ लाख ४९ हजार ५ सय ९७ जना मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाता ७४ हजार ९ सय ७ र पुरुष मतदाता ७४ हजार ६ सय ९० जना छन्।

आम निर्वाचन २०८२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाँच घण्टाको अवधिमा देशभर करिब ३२ लाख मत खस्यो

पाँच घण्टाको अवधिमा देशभर करिब ३२ लाख मत खस्यो
क्यान सचिव पारस खड्काले गरे मतदान

क्यान सचिव पारस खड्काले गरे मतदान
धरान–१५ को मतदानस्थलमा केहीबेर तनाव, एक युवक नियन्त्रणमा

धरान–१५ को मतदानस्थलमा केहीबेर तनाव, एक युवक नियन्त्रणमा
प्युठानमा साढे ११ बजेसम्म १९ प्रतिशत मतदान

प्युठानमा साढे ११ बजेसम्म १९ प्रतिशत मतदान
आम निर्वाचन २०८२ : नेताभन्दा नागरिकको परीक्षा

आम निर्वाचन २०८२ : नेताभन्दा नागरिकको परीक्षा
सैनिक कर्मचारीलाई प्रधानसेनापतिको निर्देशन- निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनू

सैनिक कर्मचारीलाई प्रधानसेनापतिको निर्देशन- निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित