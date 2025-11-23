सुनसरी-३ को मतगणना सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मतगणना सुरु भएको छ।
- सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा ११ बजेदेखि मतगणना गर्ने सर्वदलिय सहमति भएको छ।
- सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ र ४ मा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ र सहमतिपछि मतगणना सुरु हुनेछ।
२२ फागुन, सुनसरी । सुनसरीमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मतगणना सुरु भएको छ । बाँकी निर्वाचन क्षेत्रहरु मध्ये १ मा ११ बजेदेखि मत गणना गर्ने सर्वदलिय सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव अधिकारीले बताएका जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार क्षेत्र न २ र ४ मा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । सर्वदलीय बैठकको सहमतिपछि गणना सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
