बूढानीलकण्ठ-९ मा रास्वपाका बम अगाडि

- २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को बूढानीलकण्ठ–९ मा रास्वपाका पुकार बमले १ हजार ४ सय ६६ मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरेका छन्।
- बूढानीलकण्ठ–९ मा कुल २ हजार ७ सय ५३ मत खसेको थियो र कांग्रेसका सचिन तिमल्सेनाले ५ सय ५६ मत प्राप्त गरेका छन्।
- एमालेका राजन भट्टराईले २ सय २३ र राप्रपाका सुरेन्द्रराज भण्डारीले १ सय २६ मत पाएका छन्।
