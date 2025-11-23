जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीको अग्रता कायमै, घण्टीमा ९ मत

२२ फागुन, जुम्ला । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाहीले अग्रता कायमै राखेका छन् । शाहीले एक हजार २४५ मत गणना हुँदा ५४१ मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् ।
शाहीलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नरेश भण्डारीले ४३५ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका दीपबहादुर शाहीले १५४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेका शान्तिलाल महतले ७२ मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की विनीता कठायतले ९ मत मात्रै प्राप्त गरेकी छन् ।
