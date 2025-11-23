२२ फागुन, काठमाडौं । जुम्लामा मतगणना सुरु भएको छ । बिहान साढे ८ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
हिजो राति नै जिल्लाका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइपुगेका थिए । दलीय सहमतिका आधारमा अहिले बिहान मात्रै मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
मतगणना कार्य अहिले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ को मत गणनाबाट सुरु भएको छ ।
