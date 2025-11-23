जुम्लामा मतगणना सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २२ फागुन बिहीबार जुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत मतपेटिका संकलन सकिएपछि बिहान साढे ८ बजेदेखि मतगणना सुरु गरिएको छ।
- जिल्लाका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका राति नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइपुगेका थिए।
- मतगणना कार्य कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ बाट सुरु भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
२२ फागुन, जुम्ला । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत मतपेटिका संकलन सकिएसँगै जुम्लामा पनि मतगणना सुरु गरिएको छ । आज बिहान साढे ८ बजेदेखि गणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
हिजो राति नै जिल्लाका सम्पूर्ण मतदान केन्द्र र मतदान स्थलबाट मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइपुगे पनि मतगणना कार्य अहिले मात्र सुरु भएको अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
मतगणना कार्य अहिले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ को मत गणनाबाट सुरु भएको छ ।
