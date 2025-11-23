नवलपुरका दुवै क्षेत्रमा मतगणना सुरु

२२ फागुन, नवलपुर । नवलपुरका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना सुरु भएको छ ।
दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रको एकैसाथ मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कमल ज्ञावालीले जानकारी दिए ।
जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ६१.३६ प्रतिशत मत खसेको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कुल २ लाख ६८ हजार ५२६ मतदातामध्ये १ लाख ६४ हजार ७७८ जनाले मतदान गरेका छन्।
खसेको मतमध्ये महिला मतदाता ९३ हजार ७०६, पुरुष ७१ हजार ८० तथा अन्यतर्फ २ जनाले मतदान गरेका छन् ।
