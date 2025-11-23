काठमाडौं-५ मा रास्वपाका सस्मित पोखरेलको फराकिलो अग्रता

२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं-५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले फराकिलो मतान्तरसहित अग्रता लिइरहेका छन् ।
रास्वपाका पोखरेलले हालसम्मको मतगणनामा १३ हजार ७०८ मतसहित अग्रता लिइरहँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ४ हजार २१९ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल दुई हजार २७१ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् । यही क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका कमल थापाले ७४७ मत पाउँदा उज्यालो नेपाल पार्टीका श्रीराम गुरुङले ५५५ मत पाएका छन् ।
