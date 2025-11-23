नेकपाले टिकट नदिएपछि रास्वपा छिरेका नरेन्द्रसँग नारायणकाजी ४ हजार बढी मतले पछाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार नरेन्द्र साह कलवारले अग्रता कायम गरेका छन् ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार कलवारले ५ हजार ४ सय २४ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ७ सय २० मत पाएका छन् । योसँगै कलवार श्रेष्ठभन्दा ४ हजार ७ सय ४ मतले अगाडि छन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका विनोदकुमार खनालले ५ सय ४० मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उप्रेतीले ३ सय ३६ मत पाएका छन् । उप्रेती यसअघि विजयी भएका थिए ।
रास्वपा उम्मेदवार कलवार यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, नेकपाबाट टिकट नपाएपछि उनले पार्टी छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेर सर्लाही-३ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।
नेकपा नेता श्रेष्ठ यसअघि पनि दुई पटक चुनावमा पराजित भइसकेका नेता हुन् । पछिल्लो समय सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा उनी सर्लाही–३ मा उम्मेदवार भएका थिए । तर, प्रारम्भिक मतपरिणामले भने श्रेष्ठलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था देखाएको छ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
