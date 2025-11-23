काठमाडौं-४ का एमाले उम्मेदवार भट्टराईले भने- सम्मानका साथ परिणाम स्वीकार गर्दछु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराईले काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन्।
- भट्टराईले मतदाताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै विजयोन्मुख उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्ता प्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
- उनी आगामी निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवार नबन्ने व्यक्तिगत निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार रहेका राजन भट्टराईले आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन् ।
भट्टराईले मतदाताको निर्णयलाई पूर्ण सम्मानका साथ स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले विजयोन्मुख उम्मेदवार तथा सम्बन्धित दललाई बधाई दिँदै निर्वाचनका क्रममा सहयोग, साथ र समर्थन गर्ने पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
भट्टराईले राजनीतिमा पराजय अन्तिम सत्य नभई आत्मसमीक्षा र नयाँ पाठ सिक्ने अवसर भएको उल्लेख गर्दै जनतासँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
साथै उनले काठमाडौं–४ बाट आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्ने व्यक्तिगत निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
