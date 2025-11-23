म्याग्दीमा महावीर पुन ११ हजार बढी मतले अघि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ फागुन, काठमाडौं । म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुनले ११ हजार बढी मतान्तरले अग्रता लिएका छन् ।
मतगणना जारी रहँदा महावीरले १८ हजार ३२७ मत ल्याएका छन्।
उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले ६७४६ र नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारीले ५६१६ मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
