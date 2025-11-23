माेरङ-२ मा रास्वपा उम्मेदवार कार्की विजयी, मिनेन्द्र रिजाल तेस्रोमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मोरङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कृष्ण कार्की निर्वाचित भएका छन्।
- कार्कीले ४० हजार ९ सय २४ मत प्राप्त गरे, जो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका दिलीपकुमार बगडियाभन्दा २५ हजार ३ सय बढी हो।
- नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल तेस्रो स्थानमा रहेर १२ हजार ६ सय ६४ मत मात्र प्राप्त गरे।
२३ फागुन, विराटनगर । मोरङकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार कृष्ण कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कार्कीले ४० हजार ९ सय २४ मत प्राप्त गरे । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार दिलीपकुमार बगडियाको भन्दा २५ हजार ३ सय बढी हो । बगडियाले १५ हजार ६ सय २४ मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका छन् । रिजालले १२ हजार ६ सय ६४ मत मात्र प्राप्त गरे ।
