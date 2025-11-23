बारा-१ मा रास्वपाका गणेश धिमाल विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश धिमालले बारा क्षेत्र नम्बर १ मा २५ हजार ७७५ मतान्तरले चुनाव जितेका छन्।
- उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका शम्भुबहादुर बुढाथोकीलाई पराजित गरेका छन्।
- बुढाथोकीले १४ हजार २२३ मत पाएका छन् भने एमालेका अच्युतप्रसाद मैनालीले ११ हजार ६४५ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, बारा । बारा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश धिमाल विजयी भएका छन् ।
उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकमा शम्भुबहादुर बुढाथोकीलाई २५ हजार ७७५ मतान्तरले पराजित गरेका छन् । बुढाथोकीले १४ हजार २२३ मत ल्याउँदा तेस्रोमा रहेका एमालेकमा अच्युतप्रसाद मैनालीले ११ हजार ६४५ मत पाएका छन् ।
नेकपाका उम्मेदवार सन्तोष दंगालले २ हजार ८७८ मत पाए भने जसपाका रामबाबु यादबले २ हजार ५३० मत पाए ।
