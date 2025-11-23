चितवन-१ मा रास्वपाका हरि ढकाल भारी मतान्तरले विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकाल ४५ हजार १७५ मतान्तरले विजयी भएका छन्।
- ढकालले ५८ हजार २०८ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रप्रसाद बुर्लाकोटीले १३ हजार ३३ मत ल्याए।
- एमालेका दावा दोर्जे लामाले १० हजार ८९९ मत र नेकपाका कृष्णराज पन्तले ४ हजार ८१ मत प्राप्त गरे।
२३ फागुन, काठमाडौं । चितवन १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकाल विजयी भएका छन् । उनी निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा ४५ हजार १७५ मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।
ढकालले ५८ हजार २०८ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रप्रसाद बुर्लाकोटीले १३ हजार ३३ मत ल्याए ।
त्यस्तै एमालेका दावा दोर्जे लामाले १० हजार ८९९ मत ल्याए भने नेकपाका कृष्णराज पन्तले ४ हजार ८१ मत ल्याए ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4