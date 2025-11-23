दार्चुलामा एमालेका गणेश ठगुन्ना विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दार्चुलामा नेकपा एमालेका गणेशसिंह ठगुनाले १८ हजार ८९१ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- नेपाल कांग्रेसका धर्मानन्द जोशीले १५ हजार ८३६ मत प्राप्त गरेका छन्।
- रास्वपाका राजेश सिंह सामन्तले ८ हजार ९३६ र नेकपाका लक्ष्मण दत्त जोशीले ३ हजार ६५ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । दार्चुलामा नेकपा एमालेका गणेशसिंह ठगुन्ना विजयी भएका छन् । भर्खरै सकिएको मतगणनाअनुसार ठगुन्नाले १८ हजार ८९१ मत ल्याउँदै विजयी भए ।
उनका निकटम् प्रतिस्पर्धी नेपाल कांग्रेसका धर्मानन्द जोशीले १५ हजार ८३६, रास्वपाका राजेश सिंह सामन्तले ८ हजार ९३६ र नेकपाका लक्ष्मण दत्त जोशीले ३ हजार ६५ मत पाए ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4