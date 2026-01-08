+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन :

दार्चुला : बडूले छाडेको मैदानमा ठगुन्नासँग भिड्दै नयाँ प्रतिद्वन्द्वी

दार्चुलामा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाहेक अधिकांश प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुँदै आएको छ ।

0Comments
Shares
नरेन्द्रसिह कार्की नरेन्द्रसिह कार्की
२०८२ माघ १८ गते १९:४६

१८ माघ, दार्चुला । दार्चुलाबाट २०७० को संविधान सभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका पूर्व मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यसपटक तेस्रो जित निकाल्ने सपनासहित नयाँ अनुहारसँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक रहेका ठगुन्ना २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूसँग पराजित भएका थिए ।

अहिले ठगुन्नाविरुद्ध कांग्रेसका धर्मानन्द जोशी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का लक्ष्मणदत्त जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का राजेशसिंह सामन्त चुनावी प्रतिस्पर्धा छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धा भने एमालेका ठगुन्ना र कांग्रेसका जोशीबीच नै हुने आँकलन गरिएको छ ।

कांग्रेस उम्मेदवार जोशी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका हुन् । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–६ का बासिन्दा जोशीको पुर्ख्याैली थलो दार्चुला नै हो । शैल्यशिखर नगरपालिका–८ पपरथलामा उनको पुर्ख्याैली घर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) मा काम गरेका जोशी कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका पुराना नेता बडूले यसपटक निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिमा नयाँ अनुहारका रूपमा जोशी दार्चुला भित्रिएका छन् ।

चुनावी पृष्ठभूमि

२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेससँग तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन थियो । जसको जगमा लडेका बडूले एमालेका ठगुन्नालाई दुई हजार १३४ मतले पराजित गरेका थिए । बडूले २८ हजार ५१५ मत ल्याएर विजयी हुँदा ठगुन्नाले २६ हजार ३८१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन थियो । जसको बलमा एमालेका ठगुन्ना विजयी भएका थिए । त्यो बेला कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका विक्रमसिँह धामीले २२ हजार २३३ मत ल्याउँदा पराजित हुँदा एमाले उम्मेदवार ठगुन्नाले २८ हजार ९९८ मतसहित जित निकालेका थिए ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सबै दल एक्लाएक्लै लडेका थिए । त्यो बेला एमालेबाटै ठगुन्ना विजयी भएका थिए । दार्चुलामा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाहेक अधिकांश प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुँदै आएको छ ।

२०६४ मा भने तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार लक्ष्मणदत्त जोशी निर्वाचित भएका थिए । उनै जोशीलाई अहिले नेकपाले आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । २०६४ पछि भने उनी कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएका थिएनन् । २०७० मा तत्कालीन माओवादीले ललितसिंह ठगुन्नालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

नेकपा र रास्वपाको चुनौती

सांगठनिक रूपमा दार्चुलामा यसअघि हाल नेकपामा समाहित भएको माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति मानिँदै आएको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण उसले राम्रो सफलता हासिल गरेको थियो ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेससँग तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन थियो । जसको जगमा लडेका बडूले एमालेका ठगुन्नालाई दुई हजार १३४ मतले पराजित गरेका थिए । बडूले २८ हजार ५१५ मत ल्याएर विजयी हुँदा ठगुन्नाले २६ हजार ३८१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अपि हिमाल, मार्मा, लेकम र नौगाड गरी तीन गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेको थियो । यस्तै व्याँस गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको थियो । तर, गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई भने कुनै राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन । अपि हिमाल, मार्मा, नौगाड गाउँपालिकामा मात्रै कांग्रेसका उपाध्यक्ष जितेका थिए ।

स्थानीय तहमा एमालेले भने महाकाली र शैल्यशिखर नगरपालिका, दुहुँ, व्याँस र मालिकार्जुन गाउँपालिका जितेको छ । लेकम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य पनि एमालेकै हातमा छ ।

यसपटक स्थानीय तहमा मजबुत रहेको नेकपाले त्यसको बलमा प्रतिनिधिसभामा बलियो चुनौती दिनसक्ने सम्भावना छ ।

यस्तै पहिलोपटक रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका सामन्तले छोटो समयमै जिल्लाभर संगठन विस्तार गरेका छन् । उनी यसअघि राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय दत्तुका प्रधानाध्यापक थिए । शिक्षक हुँदा उनी कांग्रेसनिटक नेपाल शिक्षक संघको राजनीतिमा थिए । त्यहाँबाट बिदा लिएर उनी अहिले रास्वपामा जोडिएका हुन् ।

रास्वपा उम्मेदवार सामन्त महाकाली नगरपालिका–९ का स्थायी बासिन्दा हुन् भने एमाले उम्मेदवार ठगुन्ना र नेकपा उम्मेदवार जोशीको घर पनि महाकाली नगरपालिका–५ मै पर्छ ।

दार्चुलामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ११ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जिल्लामा कुल ९२ हजार ९४८ मतदाता रहेका छन् ।

गणेशसिंह ठगुन्ना दार्चुला दिलेन्द्र बडू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित