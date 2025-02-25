बार्सिलोना ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लेभान्टेलाई ३-० ले पराजित गर्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ।
- मार्क बर्नल, फ्रेन्की डे योङ र फर्मिन लोपेजले क्रमशः गोल गरे।
- बार्सिलोनाले २५ खेलबाट ६१ अंक जोडेको छ भने रियल मड्रिडको ६० अंक छ।
१० फागुन, काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा लेभान्टेलाई पराजित गर्दै बार्सिलोना रियल मड्रिडलाई पछि पार्दै शीर्षमा फर्किएको हो ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले लेभान्टेलाई ३-० ले पराजित गर्यो । बार्सिलोनाको जितमा मार्क बर्नल, फ्रेन्की डे योङ र फर्मिन लोपेजले एक-एक गोल गरे ।
खेलको चौथो मिनेटमा बर्नलले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ३२औं मिनेटमा डे योङले अग्रता दोब्बर पारेपछि बार्सिलोना पहिलो हाफमा २-० ले अघि रह्यो ।
दोस्रो हाफमा ८१औं मिनेटमा लोपेजले गोल गरेपछि बार्सिलोनाको ३-० को जित पक्का भयो । जितपछि बार्सिलोना २५ खेलबाट ६१ अंक जोडेर शीर्षमा उक्लियो ।
यसअघि गएरातिको खेलमा शीर्षस्थानको रियल मड्रिड ओसासुनासँग पराजित भएपछि बार्सिलोनासँग अंकदूरी बढाउने अवसर गुमाएको थियो । रियलको समान खेलबाट ६० अंक छ ।
प्रतिक्रिया 4