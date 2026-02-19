+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रवासी नेपालीको अभिमत : चुनावपछि सक्षम नेतृत्व आओस्, स्वदेशमै रोजगारी मिलोस्

आसन्न निर्वाचका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न देशमा रहेका नेपालीसँग मनिषा चम्लागाईँले गरेको कुराकानी ।

0Comments
Shares
मनिषा चम्लागाईं मनिषा चम्लागाईं
२०८२ फागुन १० गते ७:१४

१० फागुन, टोकियो । योपल्टको चुनाव देशभित्र जति लागेको छ, त्यतिकै माहोल प्रवासमा पनि बनिरहेको छ । जापानका विभिन्न शहरमा बस्ने नेपालीहरुले स्वदेशमा भइरहेको चुनावी प्रचार अभियानलाई नजिकैबाट नियालेका छन् ।

आफू भोट हाल्न सहभागी हुन नपाए पनि देशको भविष्य निर्माणसँग जोडिएको चुनावमा उनीहरुले मतको साटो अभिमत जाहेर गरेका छन् ।

आगामी फागुन २१मा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै गएका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा भोट माग्न उम्मेदवार आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, नेपाली कांग्रेसले पाएको नयाँ नेतृत्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह बीचको राजनीतिक समीकरणका कारण निर्वाचनलाई थप रोचक बनाएको छ ।

देशभरबाट १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदाताहरु निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका छन् । तर, यही उमेर समूहभित्रका लाखौं नेपाली अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न सीप प्रशिक्षणका सिलसिलामा विदेशमा रहेका कारण मतदान अधिकार प्रयोग गर्नवाट वञ्चित छन् ।

मतदानबाट वञ्चित भएपनि विदेशमा रहेका नेपालीले विवेक प्रयोग गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने छन् । सामाजिक सञ्जाल विदेशमा रहेका नेपालीको अभिव्यक्ति मञ्च बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा उनीहले व्यक्त गरेका विचारले स्वदेशमा रहेका मतदाताको निर्णयमासमेत प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।

यो निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्वको रुपमा स्थापित भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक मुद्दा, सुशासनप्रतिको जनचासो र नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षाले निर्वाचनमा कस्तो भूमिका खेल्ला र प्रवासमा रहेका नेपाली कस्ता उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने चाहान्छन् ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न देशमा रहेका नेपालीसँग मनिषा चम्लागाईँले गरेको कुराकानी ।

डा.दिपेन्द्र ढकाल,

अनुसन्धान सहायक प्राध्यापक, चिवा विश्वविद्यालय जापान

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा निर्वाचन परिवेक्षकका रुपमा काम गर्न नेपाल जाने तयारीमा छु । अहिले विदेशमा बसेका नेपालीहरु चुनावका लागि नेपाल फर्कने क्रम बढ्दो छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरु देशको भविष्यप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको देखाउँछ ।

जेनजी आन्दोलन पछि देशले अर्को मोड लियो । भलै, यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष होलान् । अझ भन्ने हो भने जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक प्रणलीलाई झक-झकायो । नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुमा परिवर्तनको दबाब देखियो । नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा जस्ता नेता नेतृत्वमा आउनुले दलभित्र आमुल परिवर्तन आएको सन्देश दिन्छ । त्यस्तै नेकपा एकाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस बढेको छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा देखा परेको अर्को प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालको प्रभाव हो । उम्मेदवारको राजनीतिक विचारधारा, अनुभव, विज्ञता भन्दापनि सामाजिक सञ्जालमा भएका फ्यान फलोअर्सको संख्या नै लोकप्रियताको मापन बनेको देखिन्छ । जसकारण राजनीतिक चेत भएका सक्षम उम्मेदवार ओझेलमा परे माहोल थप भद्रगोल हुने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ ।

त्यसैले विदेशमा भएका हरेक नेपालीले आफ्नो गाउँघरका पाँच जना मतदातालाई आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवारको क्षमता, नीतिगत स्पष्टताबारे बुझाउन सके त्यसले चुनावी परिणाममा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ । यसरी हेर्दा प्रवासी नेपालीहरु सामाजिक चेत फैलाउने प्रभावशाली माध्यम बन्न सक्छन् ।

मतदाताले पार्टीको अन्धसमर्थन भन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको राजनीतिक दृष्टिकोण, योग्यतालाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा सक्षम उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । जसले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र विकासको गति बढ्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । अर्को तर्फ विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश फर्कन प्रेरित गर्छ ।

प्रतिमा बर्देवा, कुवेत

देश निर्वाचनको संघारमा छ  । राजनीतिक दलहरु विकास, रोजगारी र समृद्धिको नारा लिएर घरदैलोमा छन् । तर, यही समयमा लाखौँ युवायुवती रोजगारीका लागि खाडी मुलुक विदेशिनुपर्ने यथार्थ हामीसँग छ ।

स्वदेशमै रोजगारीको अभाव, अस्थिर आर्थिक अवस्था, अवसर सीप विकासको कमीका कारण म जस्तै हजारौँ महिला आफ्ना बालबच्चा छाडेर विदेशिन बाध्य छन् । म पनि दुई वर्षकी छोरी नेपालमा छाडेर विगत ८ महिनादेखि कुवेतमा छु । सानी छोरीलाई काखबाट झिकेर टाढा राख्नु कुनै आमाको रहर होइन । यो बाध्यता हो, देश भित्र अवसर नपाएको पीडा हो ।

जसको मुख्य कारण देशको राजनीतिक अवस्था नै हो । त्यसैले यो निर्वाचनबाट अनुहार मात्र नफेरिउन्, देशमा अवसरको स्थिति पनि फेरियोस् । देशमा नै रोजगारी सिर्जना भयो भने अहिले विदेशमा रहेका आमाबुवाहरु क्रमश : फर्किनेछन् । टुटेका परिवार फेरि एक ठाउँमा भेला हुनेछन् । त्यसैले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हितलाई सोचेर मतदान गर्न म मेरो परिवारलाई अनुरोध गर्दछु ।

युवराज घिमिरे, पोर्चुगल

चुनावी माहोलले यतिबेला नेपाल तातेको छ । तर देशको भविष्य केवल नेपालभित्र बस्नेहरुले मात्र बोकेका छैनन् । हामीजस्ता लाखौँ नेपाली विदेशका विभिन्न मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छौँ । मेरो बुझाइमा अब नेतृत्व बुवाहरुको पालाको सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जसले समय, प्रविधि र प्रवासी नेपालीको पीडा बुझोस् ।

म पोर्चुगलमा बस्छु । यहाँ एउटा सामान्य जन्मदर्ता बनाउनका लागि लाखौँ खर्च गरेर नेपालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । दुतावास मार्फत सहजरुपमा सेवा पाउन नसक्नु दु:खद हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि नेपालकै नागरिक ठानेर सेवा दिने प्रणाली आजसम्म विकास हुन सकेको छैन । प्रवासमा नै बसेर पनि देशका आधारभुत सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउने वातावरण बनाउने, डिजिटल र चुस्त प्रणाली लागू गर्ने नेतृत्वले नै अब चुनाव जितोस् भन्ने चाहाना छ ।

शर्मिला शर्मा, कोलोराडो अमेरिका

नेपाललाई अब सत्ता जोगाउने होइन, देश बनाउने मानसिकता भएको नेतृत्व चाहिएको छ । देशलाई नीति आधारित र राष्ट्रहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नेतृत्वको खाँचो छ । हामीलाई उमेरले मात्र होइन सोचले युवा नेतृत्व चाहिएको छ । जसले टेक्नोलोजीको सही उपयोग गर्न सकोस् । शिक्षा सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरोस्, कृषिमा आधुनिकीकरण र उद्योग विकासका लागि स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी अबको सरकारलाई छ ।

हामीले वर्षैँ देखि देश विकासका नारा सुन्दै आएका छौँ । अब भने नारा होइन परिणम चाहिन्छ । अब सडकमा सुधार देखिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुनुपर्छ । युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाउनुपर्छ । त्यसैले अब सत्ता बचाउने मात्र नभएर देश बनाउने उम्मेदवार रोज्ने समय आएको छ ।

धन दंगाल, सियोल कोरिया

नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । यो देशको भविष्यको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । हामी दक्षिण कोरियामा श्रम, अध्ययन र व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरू, देशबाट टाढा रहे पनि मातृभूमिप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, माया र चासो उत्तिकै गहिरो छ ।

परदेशको अनुभवले हामीलाई एउटा स्पष्ट सत्य सिकाएको छ—विकास केवल नाराले सम्भव हुँदैन । यसको लागि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । दक्षिण कोरियाले छोटो समयमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि र प्रविधिगत प्रगति अनुशासित नेतृत्व, स्पष्ट नीति र नागरिकको सक्रिय सहभागिताको परिणाम हो । यही उदाहरणबाट प्रेरणा लिँदै नेपालले पनि सुशासन र विकासको बाटो मजबुत बनाउन सक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो । तर त्यो उत्सव तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब मतदाताको मतको सम्मान गरिन्छ । चुनाव निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ । साथै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन् । आज नेपालका हजारौँ युवाहरू रोजगारीको अभावका कारण विदेशिन बाध्य छन् । हामीमध्ये धेरैजना वर्षौँदेखि परदेशमा पसिना बगाइरहेका छौँ । तर हाम्रो मन सधैँ मातृभूमिसँग जोडिएको छ ।

हाम्रो चाहना स्पष्ट छ—आगामी नेतृत्वले रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाओस् । यस्तो नेपाल निर्माण होस्, जहाँ युवाहरू अवसरका लागि विदेशिन बाध्य नहुन्, बरु आफ्नै देशमा सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न सकुन् ।

हामी परदेशी नेपालीहरू रेमिटेन्समार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छौँ । तर हाम्रो भूमिका केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित छैन; हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनको अपेक्षा राख्ने सचेत नागरिक पनि हौँ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा मतदाताले दलभन्दा नीति, नाराभन्दा कार्ययोजना, र व्यक्तिभन्दा इमानदारी र क्षमता चयन गर्नु आवश्यक छ ।

हामी कोरियाबाट नेपालको समृद्धि, स्थायित्व र सुशासनको हार्दिक कामना गर्दछौँ ।

आगामी निर्वाचनले नयाँ आशा, विश्वास र सकारात्मक परिवर्तनको ढोका खोलोस् यही हाम्रो सन्देश हो ।

आम निर्वाचन प्रवासी नेपाली रोजगारी
लेखक
मनिषा चम्लागाईं

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी

६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी
माओवादी-कांग्रेसले पालैपालो जितेको गोरखा-१ सुधन गुरूङको प्रवेशले थप तरंगित

माओवादी-कांग्रेसले पालैपालो जितेको गोरखा-१ सुधन गुरूङको प्रवेशले थप तरंगित
म्याग्दीमा महावीर चुनौती

म्याग्दीमा महावीर चुनौती
पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने

पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने
तिरहुतियागाछीमा गाछीको तरंग : ‘कांग्रेसको तागत अब थाहा हुन्छ’

तिरहुतियागाछीमा गाछीको तरंग : ‘कांग्रेसको तागत अब थाहा हुन्छ’
फोनको प्रभाव र मताधिकार : स्वच्छ निर्वाचनमाथि उठेका प्रश्न

फोनको प्रभाव र मताधिकार : स्वच्छ निर्वाचनमाथि उठेका प्रश्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित