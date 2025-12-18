+
ललितपुर-२ मा रास्वपाका जगदिश खरेल विजयी

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते ११:३९

२४ फागुन, काठमाडौं । ललितपुर-२ मा रास्वपाका जगदिश खरेल निर्वाचित भएका छन् ।

अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका खरेलले ३९ हजार ४९१ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।

खरेलका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रेमकृष्ण महजर्जनले ७४२०, राजाराम तण्डुकारले ५५४७ एमालेका प्रेमबहादुर महर्जनले ४५३६, राप्रपाका रघुवर राज थापाले १७६०, नेकपाका राजेन्द्र अमात्यले १२१७ र श्रम संस्कृतिका सरोज राईले ६०८ मत पाएका छन् ।

जगदिश खरेल
