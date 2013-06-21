माछा मार्न बडीगाड खोलामा पसेका दीपजंग बेपत्ता

२५ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको बडीगाड खोलामा माछामार्न पसेका एक व्यक्ति डुबेर बेपत्ता भएका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिका-१ का दीपजंग दलार्मी खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका हुन् ।
आइतबार राति उनी बडिगाड खोलामा माछा मार्न पसेका थिए ।
बडीगाड खोलाको राक्से खण्डबाट रातिदेखि बेपत्ता दलार्मीको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी गंगाबहादुर सारुले जानकारी दिए ।
