हुम्लामा रास्वपाकी टासी ल्हाजोमसहित चार उम्मेदवारको जमानत जफत

यहाँ नेपाली कांग्रेसका जयपति रोकायाले ८ हजार ७९७ मतसहित विजयी हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दीपेन्द्र रोकाया ७ हजार २४३ मत ल्याउँदै दोस्रो भएका थिए ।

नरजन तामाङ
२०८२ फागुन २५ गते १४:२३

२५ फागुन, हुम्ला । हुम्लामा ७ उम्मेदवारमध्ये ४ जनाको जमानत जफत भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की उम्मेदवार टासी ल्हाजोम, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का उम्मेदवार जटिल कार्कीे नेकपा माओवादीका कुम्भ बुढा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का छक्क बुढाको जमानत जफत भएको हो ।

यहाँ ३४ हजार ३७२ मतमध्ये २२ हजार गरि ३२८ मत खसेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार जमानत जोगाउन कम्तीमा १० प्रतिशत मत पुर्‍याउनुपर्छ । १० प्रतिशत मत नकटाउने रास्वपाकी ल्हाजोमले एक हजार ६४, प्रलोपाका कार्कीले २४८, माओवादीका बुढाले १२८ र राप्रपाका बुढाले १२४ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका जयपति रोकायाले ८ हजार ७९७ मतसहित विजयी हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दीपेन्द्र रोकाया ७ हजार २४३ मत ल्याउँदै दोस्रो भएका थिए । यस्तै नेकपा एमालेका दल फडेराले ४ हजार ३३१ मत पाए । यी तीन जनाले मात्रै जमानत जोगाएका हुन् ।

टासी ल्हाजोम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुम्ला
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

