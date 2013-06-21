+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैतडीमा ७ उम्मेदवारको जमानत जफत

0Comments
Shares
कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८२ फागुन २५ गते १६:०२

२५ फागु, बैतडी । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत बैतडीमा सात जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।

खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेका सात जना उम्मेदवारहरुको जमानत जफत भएको हो ।

एक स्वतन्त्रसहित ७ जना उम्मेदवारहरुको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी नरेश दयालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भुपेनबहादुर चन्दले दुई हजार ६८१ मत , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का रामबहादुर कुवँरले २९९ मत, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका आनसिंह भण्डारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नवराज कोइरालले समान ९४/९४ मत, आम जनता पार्टीका बिसनसिंह बोहराले ८२ मत, श्रम सस्कृति पार्टीका गजेन्द्रराज पाण्डेयले ७८ मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार जयप्रकाश पन्तले १८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा यहाँ ७२ हजार ८४३ मतदाताले मतदान गरेका थिए । तिमध्ये ६७ हजार ७३० मत सदर खसेको सूचना अधिकारी दयालले बताए ।

खसेको सदर मतको १० प्रतिशत प्राप्त नगरेमा जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुको जमानत जफत गरिएको उनले जानकारी दिए ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का हरिमोहन भण्डारीले २२ हजार १३४ मतसहित विजयी भएका छन् ।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका चतुरबहादुर चन्दले १८ हजार १९४ मत र नेकपा एमालेका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले १७ हजार ९१ मत ल्याएका थिए । यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका परमान्नद भट्टले ६ हजार ९६५ मत प्राप्त गरेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन बैतडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जुम्लामा विनिता कठायतसहित ६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत

जुम्लामा विनिता कठायतसहित ६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत
घोषणापत्रमा आईटी : आयो कि आएन कीर्तिपुरका डाँडामा बसेर ३ लाख कमाउने योजना?

घोषणापत्रमा आईटी : आयो कि आएन कीर्तिपुरका डाँडामा बसेर ३ लाख कमाउने योजना?
चुनावका दिन पर्यटक बोक्ने सवारीले अनुमति लिनुपर्ने   

चुनावका दिन पर्यटक बोक्ने सवारीले अनुमति लिनुपर्ने   
मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : चुनावमा चीनको सहयोग स्वीकारदेखि जेनजी परिषद् गठनसम्म

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : चुनावमा चीनको सहयोग स्वीकारदेखि जेनजी परिषद् गठनसम्म
निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नखटाउन मन्त्रालयको आग्रह

निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नखटाउन मन्त्रालयको आग्रह
मनाङमा चुनावी तयारी : हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइँदै, मतदातालाई गाउँ जान आह्वान

मनाङमा चुनावी तयारी : हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइँदै, मतदातालाई गाउँ जान आह्वान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित