+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनाङमा चुनावी तयारी : हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइँदै, मतदातालाई गाउँ जान आह्वान

‘हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने मौसम नै हो । प्राकृतिक समस्याबाहेक मानव सिर्जित समस्या छैन,’  सीडीओ पौड्यालले भने, ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा  छौँ । अन्य कारणले चुनाव रोकिने छैन ।”

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते २१:००

११ फागुन, मनाङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ । हालसम्म सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका जाने बाटो बाक्लो हिउँ जमेर बन्द भएको थियो ।

हाल उक्त हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइएको छ । आसन्न निर्वाचनको तयारीका लागि तीनै तहका सुरक्षाकर्मीको टोलीले पाँच दिन खटिएर यहाँको हिउँ पन्छाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नवराज पौड्यालले जानकारी दिए ।

मौसमबाहेक मनाङमा अन्य चुनौती नरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने मौसम नै हो । प्राकृतिक समस्याबाहेक मानव सिर्जित समस्या छैन,’  सीडीओ पौड्यालले भने, ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा  छौँ । अन्य कारणले चुनाव रोकिने छैन ।”

नार्पाभूमि गाउँपालिकाका पाँच वडामा ४८८ मतदाता छन् । बाटो खुले पनि गाउँले भने गाउँ फर्किएका छैनन् । जाडो छल्न काठमाडौं, पोखरा बेँसी झरेका अधिकांश मतदाता फर्किने क्रममा रहेको पौड्यालले बताए । ‘अहिले गाउँमा चौँरी गोठाला र केही ज्येष्ठ नागरिक मात्रै हुनुहुन्छ । काठमाडौं बस्ने मतदाता १४/१५ गतेतिर गाउँ फर्किने जानकारी प्राप्त भएको छ’, उनले भने । गाउँले नहुँदा आफूहरू पनि जानसक्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । ‘गाउँले फर्किएपछि जाने तयारीमा छौँ,’ सीडीओ पौड्यालले अगाडि भने ।

निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी जीवन कुँवरले  मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलाई तालिम दिएपछि सुरक्षा घेरासहित मतपत्र र मतपेटिका सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

उता नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोञ्जो तेन्जिङ लामाले मतदातालाई गाउँ फर्काउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘अधिकांश मतदाता काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । १४ देखि १७ गतेसम्ममा सबै मतदाता गाउँ फर्कन अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘परिवारका एक जना सदस्य अनिवार्य रुपमा फर्कन सुझाव दिएका छौँ ।’

मनाङमा नेपाली कांग्रेसबाट टेकबहादुर गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट यशोदा सुवेदी र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका रामबहादुर घले उम्मेदवार छन् । यसअघि एमाले र राप्रपाले समेत उम्मेदवारी दिएकामा कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै मनोनयन फिर्ता लिएका थिए ।

मनाङमा यस निर्वाचनमा महिला तीन हजार ६२३ र पुरुष तीन हजार ३७७ गरी कूल सात हजार मतदाता छन् । २९ मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । –रासस

चुनावी तयारी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मनाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित