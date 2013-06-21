+
+
निर्वाचन २०८२ : थारू बहुल क्षेत्रमै खुम्चियो थारूको प्रतिनिधित्व

थारू बहुल पश्चिम नेपालका १६ निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्ये २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा थारू उम्मेदवारले दुई वटामा मात्रै प्रत्यक्ष जितेका छन् । यसलाई थारू नेताप्रति थारू समुदायकै विश्वास घटेको भनेर बुझ्नुपर्ने अनुसन्धाताहरु बताउँछन् ।

कृष्ण अधिकारी
२०८२ फागुन २६ गते ७:१८
बायाँबाट- रास्वपाबाट निर्वाचित बर्दिया क्षेत्र नं. १ का ठाकुरसिंह थारु र बाँके क्षेत्र नं. १ का सुरेश कुमार चौधरी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थारू बहुल पश्चिम नेपालको पाँच जिल्लामा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी खुम्चिएको छ।
  • २०७९ को निर्वाचनमा थारू उम्मेदवारले १६ क्षेत्रमध्ये पाँचमा जितेका थिए, तर यसपटक दुईमा मात्र विजयी भएका छन्।
  • अनुसन्धानधाता तथा लेखक शेखर दहितको भनाइमा थारूहरूको प्रतिनिधि सभामा पहुँच खुम्चिनुको मुख्य कारण थारू नेताप्रति थारू समुदायको विश्वास घट्दै जानु हो ।

२५ फागुन, नेपालगन्ज । थारु बहुल पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट थारू समुदायको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत खुम्चिएको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनमा थारू बहुल  जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये थारू उम्मेदवारले दुई वटा क्षेत्र मात्रै प्रत्यक्ष जितेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट ठाकुरसिंह थारू र बाँके क्षेत्र नं १ बाट सुरेशकुमार चौधरी मात्र निर्वाचित भए ।

जबकी २०७९ को आम निर्वाचनमा थारू समुदायका उम्मेदवारहरूले कैलालीमा दुई तथा बर्दिया र दाङमा एक–एक क्षेत्रमा जितेका थिए ।

गत निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट कैलाली–१ मा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र कैलाली–२ मा गंगाराम चौधरीले जितेका थिए । बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका लालवीर चौधरीपछि नाउपामा प्रवेश गरेका थिए ।
दाङ क्षेत्र नं १ मा गठबन्धनको समर्थन पाएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी निर्वाचित भएका थिए ।

ती जिल्लामा थारु समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ३२.८८ अर्थात एक तिहाइ छ । र प्रतिनिधित्व भने यस पटक साढे १२ प्रतिशत छ ।

जिल्लागत रुपमा बर्दियामा ५१.२ प्रतिशत, कैलालीमा ४१.९, दाङमा २९.७, कन्चनपुरमा २५.८ र बाँकेमा १५.८ प्रतिशत थारू छन् ।

१६ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ५, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले २/२ र एमालेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा थारू समुदायका उम्मेदवार उठाएको थियो ।

रास्वपा बाहेक अन्य पार्टीका उम्मेदवारले जित निकाल्न त सकेनन् नै जमानत जोगाउन समेत उनीहरूलाई हम्मे–हम्मे पर्‍यो ।

रेशम–रन्जिताको झगडा र नाउपाको घट्दो लोकप्रियता

थारु पहिचानलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर २०७८ पुसमा स्थापना भएको नाउपाको शुरुआत शानदार थियो । पार्टी गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३, सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभामा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ सिट जितेको थियो ।

तर पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बीचको झगडाले नाउपाको दोस्रो निर्वाचनमै शून्यमा झरेको छ । यो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ (नाउपा)लाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक रहेको नेकपामा विलय गराइन् ।

रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ

नातामा उनका श्रीमान रेशमले ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल’ (नाउपा, नेपाल) नामको छुट्टै दल दर्ता गरे । निर्वाचन आयोगले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो । नाउपा नेपालले राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टीसँग एकल चिह्न (चकिया) बाट चुनाव लडेको थियो । तर प्रत्यक्षमा कुनै पनि सिट जित्न सकेन भने समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेन ।

रेशम र रञ्जिता बीचको पारिवारिक झगडाले पार्टी तहसनहस भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको समूह रास्वपामा प्रवेश गरे । त्यस्तै धर्मबहादुर चौधरी लगायतका युवा नेताहरू कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमा लागे । केही थारू युवाहरूले हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी रोजे ।

२०७२ को टीकापुर घटनापछि थारू समुदायमा रेशम निकै लोकप्रिय थिए । २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका उनले भारी मत ल्याएर चुनाव जिते ।

२०८२ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भने उनको लोकप्रियताको ग्राफ निकै तल झरिसकेको थियो । त्यसैको प्रमाण हो, यो पार्टीले खातासम्म खोल्न नसक्नु ।

रेशमले मात्र होइन, रञ्जिता समाहित भएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले थारू बहुल क्षेत्रमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् ।

थरूहट आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’को रुपमा रहेको टीकापुर (कैलालीको क्षेत्र नं १) बाट रास्वपाकी उम्मेदवार कोमल ज्ञवाली १७ हजार ८२६ मत ल्याएर निर्वाचित भइन् । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका जनक चौधरीले १२ हजार ८६७ र नेकपाका रामलाल डगौराले ९ हजार ३९२ मत पाएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आए ।

२०७९ मा जितेको क्षेत्रमा रेशम चौधरीको पार्टी नाउपा नेपालका उम्मेदवार खुशीराम थारूले १ हजार २५५ भोट पाएर छैठौं स्थानमा सीमित भए ।

नाउपा, नेपालका नेता रेशम चौधरी समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवार फागुराम थारूले ३ हजार ३८८ मत ल्याएर पाँचौ स्थानमा सीमित भए । उज्यालो नेपाल पार्टीका प्रदीपकुमार चौधरीले २ हजार ३५७ र श्रम संस्कृति पार्टीका विमल डगौराले ९०८ भोट पाए ।

कैलाली–२ मा रास्वपाका केपी खनाल १९ हजार ०५७ ल्याएर विजयी हुँदा नाउपा नेपालका पतिराम थारूले ११ हजार ९४९ मत पाए ।

२०७९ मा नाउपाका गंगाराम चौधरीले जितेको कैलाली–३ मा यसपटक रास्वपाका जगतप्रसाद जोशीले २० हजार ३५९ ल्याएर बाजी मारे । संविधानसभा सदस्य रहिसकेका नेकपाका नेता वीरमान चौधरीले ११ हजार ९५३ ल्याएर दोस्रो भए । नाउपा नेपालका विक्रम चौधरीले ६ हजार ७४७, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका गौरीशंकर चौधरीले ४ हजार ७५२ मत ल्याए ।

गत निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरीले जितेको दाङ–१ मा रास्वपाका देवराज पाठक ४२ हजार ६०२ मतका साथ विजयी भए । त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले १५ हजार २८० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मेटमणी चौधरीले ४ हजार ९६५ मत पाए । साविक विजेता मेटमणिले जमानत समेत जोगाउन सकेनन् ।

रेशम चौधरीले जितेको क्षेत्रमा नाउपा नेपालका उम्मेदवार छैटौं

प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लडेका उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार धर्मबहादुर चौधरीले जम्मा ४ हजार ४७२ भोट ल्याए ।

थारू समुदायको पचास प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको यो क्षेत्रमा रास्वपाका श्रीधर पोख्रेल २९ हजार ६७८ मत ल्याएर निर्वाचित भए ।

२०७९ मा जितेको क्षेत्रमा रेशम चौधरीको पार्टी नाउपा नेपालका उम्मेदवार खुशीराम थारूले १ हजार २५५ भोट पाएर छैठौं स्थानमा सीमित भए । राप्रपाका सुशील चौधरीले १ हजार १२७ भोट पाए ।

‘पहिचानको भावनात्मक नारा जनताले पत्याउन छाडे’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्य

यस पटकको आमनिर्वाचन ठूला पार्टीले थारू समुदायका नेतालाई पत्याएनन् । साना दलबाट उठेका उम्मेदवारलाई यो समुदायका मतदाताले विश्वास गरेनन् । प्रतिनिधित्व घट्नुको कारण पनि यही नै हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्य यसपटकको निर्वाचनले थारू समुदायका जनताले आफ्नै समुदायका पहिचानको भावनात्मक नारा दिएर राजनीति गर्दै आएका नेताहरूलाई पत्याउन छाडेको बताउँछन् ।

अनुसन्धाता तथा लेखक शेखर दहितको भनाइमा थारूहरूको प्रतिनिधि सभामा पहुँच खुम्चिनुको मुख्य कारण थारू नेताप्रति थारू समुदायको विश्वास घट्दै जानु हो ।

थारू नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित देखिए । सत्ताकै लागि पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारे । थारू पहिचानको मुद्दा लिएर संसदमा पुगेका थारु नेताहरूले एक पटक पनि संसदमा पहिचानका मुद्दा जोडदार रुपमा उठाएको सुनिएन ।

समुदायका मतदाताको सोच बदलिएको बताउँदै दहित भन्छन्, ‘जातीय पार्टी हाबी हुँदा स्थिरता र विकास हुँदैन, भ्रष्टाचार मात्रै बढ्छ भन्ने ठानेर यस पटक थारू र मधेशीले आफ्नो समुदाय, जात, धर्म भन्दा माथि उठेर एजेन्डा हेरेर रास्वपालाई भोट दिएको देखिन्छ ।’

थारु समुदाय थारू बहुल क्षेत्र नाउपा नाउपा नेपाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ रास्वपा
कृष्ण अधिकारी

कृष्ण अधिकारी नेपालगञ्जबाट खोजमूलक स्टोरी लेख्छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
