काठमाडौँमा थारु समुदायको माघी (तस्वीरहरू)

- थारु समुदायले काठमाडौंको टुँडिखेलमा सांस्कृतिक भेषभूषा प्रदर्शनीसँगै माघी पर्व मनाएका छन्।
- थारु समुदायले माघ १ गतेलाई माघी पर्व एवं नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ मनाएका छन्।
१ माघ, काठमाडौं । थारु समुदायको मुख्य पर्व माघी काठमाडौंमा पनि मनाइएको छ । काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका थारु समुदायले आफ्नो साँस्कृतिक मान्यताअनुसार माघी पर्व मनाएका हुन् ।
थारु समुदायले काठमाडौँको टुँडिखेललगायत ठाउँमा सांस्कृतिक भेषभूषा प्रदर्शनीसँगै माघी पर्व मनाए । थारू समुदायले आज माघ १ गतेलाई माघी पर्व एवं नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ मनाउँदै छन् ।
