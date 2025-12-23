थाइल्यान्डमा अर्को क्रेन दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु

१ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्डको एउटा राजमार्गमा निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेको क्रेन खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
एक दिनअघि मात्रै थाइल्यान्डको अर्को क्षेत्रमा भएको क्रेन दुर्घटनामा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
यो क्रेन बैंककको उपनगर समुत साखोनमा एउटा एक्सप्रेसवे (द्रुतमार्ग) निर्माणमा प्रयोग भइरहेको थियो।
सार्वजनिक भएको भिडियोमा क्रेन राजमार्गमा खसिरहेको र धेरै कारहरू पुरिएका देखिन्छन्। साथै धूलो र भग्नावशेषको मुस्लो उडिरहेको पनि देखिन्छ।
बुधबार उत्तर-पूर्वी प्रान्त नाखोन रत्चासिमामा भएको दुर्घटनामा एउटा क्रेन गुडिरहेको रेलमाथि खसेको थियो। उक्त दुर्घटनामा ६० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
यी दुवै घटनामा निर्माण कार्य एउटै कम्पनी ‘इटालियन-थाई डेभलपमेन्ट’ मार्फत भइरहेको छ। यो थाइल्यान्डको सबैभन्दा ठूला निर्माण कम्पनीहरूमध्ये एक हो।
थाइल्यान्डमा चीन समर्थित उच्च गतिको रेल परियोजनामा लगातार क्रेन यात्रुवाहक रेलमा खसेको हो ।
थाइल्यान्डमा कार्यरत सबैभन्दा ठूलो निर्माण फर्महरू मध्ये एक ‘इटालियन–थाई डेभलपमेन्टल कम्पनी’ ले दुर्घटनाग्रस्तस्थलमा उच्च गतिको रेलको खण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले हालैका वर्षहरूमा यसको निर्माणस्थलमा धेरै घातक दुर्घटनाहरू व्यहोरेको छ।
कम्पनीले मृतक र दर्जनौँ घाइतेप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र उपचार खर्च बेहोर्ने बताएको छ ।
थाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझसम्ममा ३२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने तीन जना हराइरहेका छन् । घटनामा परी घाइते भएका ६४ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
दुई वटा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनेपछि आफू घटनास्थलमा गएको र तीन डिब्बा भएको रेलमा क्रेन खसेको अवस्थामा फेला परेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
थाइल्यान्डमा उच्च गतिको रेल सञ्जाल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गरेको पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी लगानीको परियोजनाको हिस्सा रहेको निर्माण स्थलमा दुर्घटना भएको हो ।
बेइजिङको विशाल बेल्ट एन्ड रोड पूर्वाधार पहलअन्तर्गत सन् २०२८ सम्ममा बैङ्ककलाई लाओस हुँदै चीनको कुनमिङसम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
थाइल्यान्डको सरकारी रेल सञ्चालक निकायले १५ दिनभित्र सत्यतथ्य खोज गर्न समिति गठन गर्ने र ‘दोषीहरूलाई कानुनको पूर्ण दाएरामा ल्याइने बताएको छ।
रेल सञ्चालकले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म इटालियन–थाईलाई निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको पनि बताएको छ।
