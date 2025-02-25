राष्ट्रिय लिग : सातदोबाटो र संकटाले खेले बराबरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबल अन्तर्गत बिहीबार भएको पहिलो खेलमा सातदोबाटो युथ क्लब र संकटा क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको दिनको पहिलो खेलमा ललितपुरको सातदोबाटो र काठमाडौंको संकटाले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् ।
दुवै टोलीले पहिलो खेल भएकोले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेको प्रशिक्षकहरुको प्रतिक्रिया थियो ।
बराबरीपछि सातदोबाटो र संकटाले १-१ अंक जोडेको छ । सातदोबाटोमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका युवा फरवार्ड समिर तामाङदेखि सुरज ज्यु ठकुरी, विश्वास श्रेष्ठ, अभिषेक बराल, कुलदिप कार्की, एकराज बुढाथोकी, रोशन पहारी जस्ता घरेलु फुटबलका अनुभवी खेलाडीहरु थिए । टिमको बकप्तानी पासाङ लामाले गरेका थिए ।
यस्तै संकटाको कप्तानी गोलकिपर टिकेन्द्र थापाले गरेका थिए । संकटामा उमेर समूका सविन लुंगेली मगर लगायत खेलाडी थिए ।
राष्ट्रिय लिगमा यो दोस्रो बराबरी खेल भने गोल नभएको पहिलो खेल हो । यसअघि पहिलो दिन बुधबार चर्च ब्वाइज युनाइटेड र श्री भगवतीले १-१ को बराबरी खेलेका थिए ।
बराबरीपछि सातदोबाटोमा मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल साहुखलले पहिलो खेल भएकोले गाह्रो भएको बताए । उनले पहिलो हाफमा राम्रो खेलेपनि फिटनेस र इन्जुरीले गर्दा दोस्रो हाफमा केही गाह्रो भएको बताए । विदेशी खेलाडी फोडे फोफाना पहिलो हाफमा घाइते हुँदै मैदान बाहिरिएका थिए । ‘हामीलाई सेन्टर स्ट्राइकरको आवश्यकता छ । टिममा डेप्थ्य कमी । अब बवश्यकता अनुसार विदेशी खेलाडी थप्ने योजनामा छौँ ।’
आउने खेलहरुमा प्रदर्शनमा सुधार गर्दै उपाधि जित्ने नै योजना रहेको उनले बताए ।
यस्तै संकटाका मुख्य प्रशिक्षक रविन्द्र सिलाकारले अंक नगुमाउने रणनीतिमा सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो अंक नगुमाउने रणनीति थियो । त्यसमा सफल भयौँ ।’ उनले भने ।
डिफेन्समा दुई विदेशी राखेको संकटाले सातदोबाटोको आक्रमणला२ रोक्न सफल भएकोमा सिलाकार खुशि थिए । उनले अब मिडफिल्ड र परवार्ड लाइनमा अझ काम गर्नुपर्ने र एक विदेशी खेलाडी थप्ने योजना रहेको बताए ।
तस्बीर : एन्फा
