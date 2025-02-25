News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अफ्रिकन कफ अफ नेसन्सको फाइनलमा सेनेगल र मोरक्को भिड्ने भएका छन् ।
- सेनेगलले सेमिफाइनलमा इजिप्टलाई १-० ले हराएको छ ।
- मोरक्कोले नाइजेरियालाई पेनाल्टीसुटआउटमा ४-२ ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको छ ।
१ माघ, काठमाडौं । अफ्रिकन कफ अफ नेसन्सको उपाधिका लागि सेनेगल र मोरक्को भिड्ने भएका छन् ।
टांगिएरस्थित टांगिएर ग्राण्ड्स स्टेडियममा गएराती भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सेनेगलले इजिप्टलाई १-० ले हराएर फाइनल पुगेको हो ।
सेनेगलका लागि साडियो मानेले ७८औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए ।
यस्तै रबातको प्रिन्स मौले अब्देल्लाह स्टेडियममा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा मोरक्कोले नाइजेरियालाई पेनाल्टीसुटआउटमा ४-२ ले हराउँदै सेनेगलसँग उपाधि भेट पक्का गरेको हो ।
गोलकिपर यासिन बोनोले दुई पेनाल्टी बचाएपछि मोरक्कोले फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
निर्धारित समय र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएकोपछि पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो ।
मोरक्कोका लागिनेइल एल अयानाओयुई, एलिएस्से बेन सेघिर, अच्रफ हाकिमी र युसु एन-नेस्रीले पेनाल्टीमा गोल गरे । हाम्जा इगामानेको प्रहार नाइजेरियाका गोलकिपर स्ट्यान्ली न्वाबालीले बचाएका थिए ।
तर सुटआउटमा प्रभावशाली बनेका मोरक्कोका गोलकिपर बोनोले नाइजेरियाका दुई पेनाल्टी रोके । उनले सामुएल चुक्वुएजे र ब्रुनो ओनयमाचीको प्रहार रोके ।
नाइजेरियाका लागि पाउल ओनुएचु र एफ डेले बासिरुले मात्र पेनाल्टीमा गोल गरे ।
तस्बीर : अफकन
