+
English edition

एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ : मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा नेपालका श्रीहरिको उत्कृष्ट प्रदर्शन

२०८२ पुष ३० गते १९:१४ २०८२ पुष ३० गते १९:१४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ : मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा नेपालका श्रीहरिको उत्कृष्ट प्रदर्शन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली राइडर श्रीहरि पौडेलले भारतको चेन्नईस्थित मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा आयोजित एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ रेसमा पहिलो स्थान हासिल गरे ।
  • एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ रेसमा अभिनव राज मल्ल दोस्रो र दिलिप दनुवार तेस्रो स्थानमा रहे ।
  • नासा नेपालले चेन्नईमा भएको रेसलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मान्यता दिएको र नेपाली राइडरहरूको प्रदर्शनले आयोजकलाई प्रभावित बनाएको जनाएको छ ।

3३० पुस, काठमाडौं । नेपाली राइडर श्रीहरि पौडेलले भारतको चेन्नईस्थित मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा) मा आयोजित एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ रेसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) को ‘एक्सप्लोर द ट्रयाक’ अन्तर्गत सन् २०२६ को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भारतको चेन्नईस्थित मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा सम्पन्न भएको हो ।

यही जनरी ९ देखि ११ सम्म विश्वस्तरीय ट्रयाकमा भएको एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ रेसमा श्रीहरिसहित नेपाली राइडरहरूले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रशंसा बटुलेको नासा नेपालले बुधबार विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ ।

नासा नेपालको तर्फबाट मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब (एमएमएससी) द्वारा आयोजित एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङमा पहिलो दिन ओरियन्टेसन, दोस्रो दिन प्राक्टिस रेस हुँदै अन्तिम दिन ११ जनवरीमा फाइनल रेस सम्पन्न भएको थियो ।

जसमा नेपाली राइडरहरूमध्ये श्रीहरि पौडेलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गरे । घरेलु रोड रेसिङमा लामो समयदेखि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दबदबा राख्दै आएका पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रयाकमा समेत आफूलाई अब्बल सावित गरे । त्यसैगरी अभिनव राज मल्ल दोस्रो तथा दिलिप दनुवार तेस्रो स्थानमा रहे ।

विजेता सहितको सम्पूर्ण नेपाली टिमलाई मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लबका अधिकारीहरूले विशेष सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

गत डिसेम्बर २० मा धुलिखेलमा सम्पन्न नेपाल रोड रेसिङ च्याम्पियनसिपका सबै क्याटागोरीका विजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडीहरू चेन्नईमा भएको इनेन्टमा सहभागि थिए ।

नेपाली टिममा श्रीहरि, अभिनव र दिलिपसँगै राजकुमार कार्की, सायल गजमेर, प्रशान्त सुतीहार, साइमन चौलागाईं, दिपेश जैसवाल, अभि रिसाल, वर्षा बस्नेत र नीतिका गजुरेल राइडरको रुपमा रहेका थिए ।

नेपाली टोलीको व्यवस्थापन मोटर स्पोर्ट्स नेपाल क्लबले गरेको थियो भने क्लबका निर्देशक विनोद तण्डुकार टिम म्यानेजर तथा बागमती प्रदेश अटोमोबाइल एसोसिएसनकी सदस्य मिना थापा अफिसियलको रूपमा सहभागी थिइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सर्किटमा रेस गर्दा खेलाडी उत्साहित

यस किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरले नेपाली रेसिङ र रेसरको दिर्घकालिन विकास हुने र यस खालको पहल भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने भन्दै विजेता श्रीहरि पौडेलले नासा नेपाल, एफआइए, एमएमएससी र मोटरस्पोर्टस नेपाल क्लवलाई धन्यवाद दिए ।

यस कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोटरसाइकल महासंघ (एफआईएम) र मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लबको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेसिङ ट्रयाकको अभाव रहेको अवस्थामा चेन्नईमा आयोजित यस प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मान्यता दिएको पनि नासा नेपालले जनाएको छ ।

ट्रयाक, मोटरसाइकल, विधि, प्रविधि र प्राविधिक पक्ष सबै उच्चस्तरीय रहेको यस इभेन्टमा नेपाली राइडरहरूको प्रदर्शनले आयोजक तथा प्राविधिक टोलीलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । पूर्व एफ–वान प्राविधिक तथा मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लबका निर्देशक प्रभा शंकरले केही प्राविधिक पक्ष बाहेक नेपाली राइडरहरूको रेसिङ स्तर अनुमानभन्दा निकै उत्कृष्ट रहेको बताए ।

सुरुवाती चरणमा नयाँ ट्रयाक र प्रविधिमा नेपाली राइडरहरू सम्हालिन नसक्लान् भन्ने आशंका रहे पनि उनीहरूको आत्मविश्वास, अनुशासन र गति देखेर टिभिएस इन्डिया को टोलीसमेत सकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

यसै प्रतियोगिताबाट नासा नेपाल र टिभिएस रेसिङ बीचको पहिलो सहकार्यको औपचारिक सुरुवात समेत भएको छ । यसलाई नेपाली मोटरस्पोर्ट्सका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको नासा नेपालले जनाएको छ ।

केही वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘एक्सप्लोर द ट्रयाक’ कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूबाट उच्च प्रशंसा प्राप्त हुँदै आएको र उचित ट्रयाकको अभाव भएपनि नेपाली खेलाडीको क्षमता, आत्मविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर वृद्धिमा यस कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको नासा नेपालको विश्वास छ ।

तस्बीर : मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब (एमएमएससी)

एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ श्रीहरि पौडेल
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
छुटाउनुभयो कि?

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
छुटाउनुभयो कि?

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
छुटाउनुभयो कि?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
छुटाउनुभयो कि?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ : मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा नेपालका श्रीहरिको उत्कृष्ट प्रदर्शन

एमएमएससी नेपाल टिभीएस रेसिङ : मद्रास इन्टरनेशनल सर्किटमा नेपालका श्रीहरिको उत्कृष्ट प्रदर्शन

छात्रा भलिबलको उपाधि एभरेष्टलाई

छात्रा भलिबलको उपाधि एभरेष्टलाई

‘पेसएक्स स्पोर्ट्स’को औपचारिक घोषणा

‘पेसएक्स स्पोर्ट्स’को औपचारिक घोषणा

सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन सुरू : नेपाल नम्बर एक गल्फर निरजलाई ३ स्ट्रोकको अग्रता

सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन सुरू : नेपाल नम्बर एक गल्फर निरजलाई ३ स्ट्रोकको अग्रता

राष्ट्रिय लिग : चर्च ब्वाइज र श्री भगवतीले बाँडे अंक

राष्ट्रिय लिग : चर्च ब्वाइज र श्री भगवतीले बाँडे अंक

एन्फाको डेढ अर्ब भन्दा बढी बजेट पारित

एन्फाको डेढ अर्ब भन्दा बढी बजेट पारित

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी

नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी
ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)

ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)
अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई

अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ