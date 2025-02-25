रियल मड्रिड कोपा डेल रेको अन्तिम १६ बाट बाहिरियो

१ माघ, काठमाडौं । स्पेनी महारथी क्लब रियल मड्रिड कोपा डेल रे फुटबलको अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको छ ।
बुधबार राति भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दोस्रो टायरको क्लब अल्बासेटेसँग ३-२ ले पराजित हुँदै रियल बाहिरिएको हो ।
खेलमा अल्बासेटेका लागि जेफ्टे बेटानकरले २ गोल गर्दा जस्टो भिल्लाले १ गोल गरे । रियलका फ्रान्को मास्तानतुनो र गोन्जालो गार्सियाले १-१ गोल गरे ।
४२औं मिनेटमा भिल्लाले गोल गर्दै अल्बासेटेलाई अग्रता दिलाएका थिए । इन्जुरी समयमा मास्तानतुनोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
दोस्रो हाफको ८२औं मिनेटमा बेटानकरले गोल गरेपछि अल्बासेटे फेरि अग्रतामा आएको थियो ।
इन्जुरी समयमा खेल रोचक बन्यो । इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा गोन्जालो गार्सियाले गोल गरेपछि रियल फेरि खेलमा फर्किएको थियो । तर इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा बेटानकरले गोल गर्दै अल्बासेटेलाई अगाडि बढाए, रियल नकआउट भयो ।
रियल मड्रिड पछिल्लो समय असमान लयमा छ । केही दिनअघि प्रशिक्षक जाबी अलोन्सोलाई बर्खास्त गरेर पूर्वखेलाडी अल्भारो अर्बेओला प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए ।
