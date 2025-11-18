+
मध्य जाडोमा ‘हट फोटो’ सेयर गर्दै प्रियंकाले लेखिन् : गर्मीको याद आयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १४:३५

  • प्रियंका कार्कीले सन् २००५ मा मिस टिन नेपाल जितेर ग्ल्यामर करिअर सुरु गरेकी हुन्।
  • सन् २०२३ को फिल्म 'मेरो बेस्ट फ्रेन्ड' मा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेपछि उनको फिल्म करिअर बलियो भएको छ।
  • प्रियंकाले सामाजिक संजालमा स्विमसुट लगाएका फोटो सेयर गर्दै गर्मी मौसमको याद आएको र समुन्द्री किनारमा रमाउन मन लागेको बताएकी छन्।

काठमाडौं । सन् २००५ मा ‘मिस टिन नेपाल’ जितेसँगै प्रियंका कार्कीको ग्ल्यामर करिअर सुरु भएको थियो । सौन्दर्य प्रतियोगिताको यो उपाधि जितेसँगै उनको लागि मनोरञ्जन र मोडलिङको ढोका खुल्यो ।

टिभीको भिजे हुँदै दर्जनौं विज्ञापनमा अभिनय गरेकी प्रियंका घरेलु फिल्मकी अग्लो नाम समेत हुन् । अभिनयसँगै उनको फेसन स्टेटेमन्टलाई पछ्याउनेको संख्या उच्च छ । उनी सोसल मिडिया ‘इन्फ्लुएन्सर’ पनि हुन् ।

सन् २०२३ को रोमान्टिक कमेडी ‘मेरो बेस्ट फ्रेन्ड’ मा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेसँगै उनले फिल्म करिअरमा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । पछिल्लो समय प्रियंकाले कान्तिपुर टिभीमा सेलिब्रेटी सेफ कार्यक्रम पनि ल्याइरहेकी छन् ।

प्रियंकाले यतिबेला गर्मीयामलाई मिस गरिरहेको देखिएको छ । उनले सामाजिक संजालमा स्विम-सुट लगाएका हट फोटोहरू सेयर गर्दै आफूलाई समुन्द्री तटमा रमाउन मन लागेको बताएकी छिन् ।

उनी लेख्छिन्, ‘गर्मी मौसमको याद आयो । समुन्द्री किनारमा रमाउन मन छ ।’

ती फोटो चाहिँ उनले गतवर्ष समुन्द्री तटमा खिचाएकी थिइन् । पुनः सेयर गर्दै उनले आफूलाई गर्मी याममा समुन्द्री किनारमा रमाउन मन लागेको उल्लेख गरेकी हुन् ।

प्रियंका कार्की
