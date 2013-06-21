सल्यानका डाँडापाखामा ढकमक्क लाली गुराँस (तस्वीरहरू)

२६ फागुन, सल्यान । सल्यानका डाँडापाखामा यतिबेला लाली गुराँस ढकमक्क फुलेको छ । वसन्त ऋतु नजिकिएसँगै जङ्गल राताम्य हुने गरी फुलेका गुराँसले प्रकृतिलाई झन् मनमोहक बनाएको छ ।
अहिले हरियाली वनभित्र रातो रङ फैलिएको छ । यसले सल्यानका पहाड प्रकृतिले आफैं सिँगारिदिएको जस्तो देखिन्छ ।
गुराँस केवल एउटा फूल मात्र होइन, नेपालीको भावना र पहिचानसँग जोडिएको प्रतीक पनि हो । नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसले प्रकृतिको सौन्दर्यसँगै राष्ट्रिय गौरव पनि बोकेको छ ।
सानैदेखि ‘नेपालको राष्ट्रिय फूल के हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘लाली गुराँस’ भन्दै हुर्किएको पुस्ताका लागि यो फूल अझ आत्मीय लाग्छ ।
अहिले भने जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण गुराँस पहिलेभन्दा केही चाँडै फुल्न थालेका छन । फुल्ने सिजन सुरु हुने बेला यतिबेला सल्यानका अधिकांश क्षेत्रमा ओइलिन थालिसकेको छ ।
वसन्त ऋतुमा राताम्य गुराँसले ढाकिएका डाँडाकाँडा, हरियाली जंगल र शान्त वातावरणले यहाँ आउने जो-कोहीलाई मोहित बनाउँछ ।
यसको उचित प्रचार–प्रसार र संरक्षण गर्न सकियो भने गुराँस सल्यानमा प्रकृति पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
