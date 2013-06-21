+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जामा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो, ३ पार्टीको शून्य मत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते ९:१२

२६ फागुन, स्याङ्जा । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समानुपातिकतर्फ पनि पहिलो भएको छ ।

निर्वाचन परिणाम अनुसार स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर–१ मा रास्वपाले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको छ । रास्वपाले  ३३ हजार ४९९ मत पाएको छ, जुन प्रत्यक्षतर्फ पाएको मतभन्दा चार हजार ४२८ बढी हो ।

यसैगरी, दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । कांग्रेसले १६ हजार ३९९ मत पाएको क्षेत्र नं. १ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मतभन्दा समानुपातिकमा दुई हजार ४५८ मत कम आएको छ ।

त्यसैगरी, नेकपा (एमाले)ले  १४ हजार ४८५ मत प्राप्त गरेको छ । यो मत पनि प्रत्यक्षतर्फको मतभन्दा दुई हजार ३१९ कम हो ।

अन्य दलतर्फ राप्रपाले एक हजार ८७३ मत पाएको छ भने नेकपाले एक हजार ५३१ मत पाएको छ । यस क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फ ५७ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए ।

क्षेत्र नम्बर-१ मा कुल १ लाख ३२ हजार ७४५ मतदाता रहेकामा ७२ हजार ९९ मत खसेको थियो । तीमध्ये दुई हजार १३१ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।

यसैगरी, स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर-२ मा पनि समानुपातिकतर्फ रास्वपा नै अग्रस्थानमा देखिएको छ । रास्वपाले २९ हजार ५०९ मत पाएको छ, जुन यस क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ पाएको मतभन्दा चार हजार १५५ बढी हो ।

दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । कांग्रेसले १७ हजार ९३१ मत पाएको क्षेत्र नम्बर–२ का निर्वाचन अधिकृत ऋषि पौडेलले जानकारी दिए । कांग्रेसले भने प्रत्यक्षतर्फ पाएको मतको तुलनामा समानुपातिकतर्फ झण्डै दुई हजार ८९९ मत कम पाएको देखिएको छ ।

एमालेले ११ हजार ६ मत पाएको छ । यो संख्या पनि प्रत्यक्षतर्फको मतभन्दा करिब तीन हजार १०२ ले कम हो ।

अन्य दलहरूमध्ये राप्रपाले एक हजार ३४९ मत पाउँदा नेकपाले एक हजार ४७ मत ल्याएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि एक हजारभन्दा बढी मत पाएको छ, उसले एक हजार ९ मत प्राप्त गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फ ५७ वटा राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, स्वाभिमान पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले भने कुनै पनि मत पाउन सकेनन् ।

क्षेत्र नम्बर-२ मा कुल १ लाख १७ हजार ९३० मतदाता रहेकामा ६५ हजार १३० मत खसेको थियो । तीमध्ये एक हजार ९९९ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
रास्वपा स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाकी बिना : परम्परागत अनुमान फेल गराउँदै संसदको यात्रा

रास्वपाकी बिना : परम्परागत अनुमान फेल गराउँदै संसदको यात्रा
अपडेट : समानुपातिकतर्फ रास्वपा साढे ४९ लाख नजिक, अरुको मत कति ?

अपडेट : समानुपातिकतर्फ रास्वपा साढे ४९ लाख नजिक, अरुको मत कति ?
निर्वाचन २०८२ : थारू बहुल क्षेत्रमै खुम्चियो थारूको प्रतिनिधित्व

निर्वाचन २०८२ : थारू बहुल क्षेत्रमै खुम्चियो थारूको प्रतिनिधित्व
एक करोड बढी मतगणना सकिँदा रास्वपाले पायो ४९ लाख, अरुको कति ?

एक करोड बढी मतगणना सकिँदा रास्वपाले पायो ४९ लाख, अरुको कति ?
रास्वपाका मतदातालाई पनि जवाफदेहिताको कसीमा हेर्नेछु

रास्वपाका मतदातालाई पनि जवाफदेहिताको कसीमा हेर्नेछु
बारामा रास्वपालाई पौने २ लाख मत

बारामा रास्वपालाई पौने २ लाख मत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित