+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एडीबीबाट नेपालको ५ अर्ब ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत

नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियाकै पहिलो एडीबी र विश्व बैंकबीच एफएमआरएफ अन्तर्गत सहलगानी गरिएको परियोजना हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते १७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ४ करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
  • यो ऋण डिजिटल रूपान्तरण अभियान बढावा दिन र उच्च प्रभावकारी डिजिटल सेवा पहुँच विस्तार गर्न दिइएको हो।
  • परियोजना अन्तर्गत एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास र सरकारी सेवा डिजिटलीकरण योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

२६ फागुन, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ४ करोड अमेरिकी डलर (५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल सरकारको डिजिटल रूपान्तरण अभियान बढावा दिन र नागरिक तथा व्यवसायीका लागि उच्च प्रभावकारी डिजिटल सेवा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सो सहायता स्वीकृत गरिएको एडीबीले जनाएको छ ।

नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियाकै पहिलो एडीबी र विश्व बैंकबीच फुल म्युचअल रिलायन्स फ्रेमवर्क (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सहलगानी गरिएको परियोजना हो ।

मुलुकको डाटा होस्टिङ र साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ बनाउँदै सरकारी तहमा डिजिटल सुरक्षा र उत्थानशीलता बढाउन उक्त  परियोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको एडीबीको भनाइ छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, सामाजिक रजिस्ट्री सुधार, सरकारी डाटा एक्स्चेन्ज प्ल्याटफर्म स्थापना सहित एक दर्जन सरकारी सेवा डिजिटलीकरण योजना छ ।

नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाे काउचोइसले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण छ ।’

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०,’ १६औं पञ्चवर्षीय योजना, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र एडीबीको ‘नेपाल कन्ट्री पार्टनरसिप रणनीति २०२५–२०२९’ सँग मेल खाने समेत जनाइएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
एडीबी एसियाली विकास बैंक सहुलियतपूर्ण ऋण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालकी सोना श्रेष्ठ एडीबी महानिर्देशक नियुक्त

नेपालकी सोना श्रेष्ठ एडीबी महानिर्देशक नियुक्त
एडीबीले नेपाललाई १४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋण दिने

एडीबीले नेपाललाई १४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋण दिने
भीमदत्तमा पानीले ल्याएको खुसियाली

भीमदत्तमा पानीले ल्याएको खुसियाली
भारतमा महिला सशक्तिकरणका लागि एडीबीले दश करोड डलर ऋण दिने

भारतमा महिला सशक्तिकरणका लागि एडीबीले दश करोड डलर ऋण दिने
जल सुरक्षा सूचकांकमा नेपालको सन्तोषजनक प्रदर्शन, सुशासन मुख्य चुनौती

जल सुरक्षा सूचकांकमा नेपालको सन्तोषजनक प्रदर्शन, सुशासन मुख्य चुनौती
बहसमा ट्रली बस : सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह

बहसमा ट्रली बस : सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित