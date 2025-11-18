एडीबीबाट नेपालको ५ अर्ब ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ४ करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
- यो ऋण डिजिटल रूपान्तरण अभियान बढावा दिन र उच्च प्रभावकारी डिजिटल सेवा पहुँच विस्तार गर्न दिइएको हो।
- परियोजना अन्तर्गत एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास र सरकारी सेवा डिजिटलीकरण योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
२६ फागुन, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ४ करोड अमेरिकी डलर (५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकारको डिजिटल रूपान्तरण अभियान बढावा दिन र नागरिक तथा व्यवसायीका लागि उच्च प्रभावकारी डिजिटल सेवा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सो सहायता स्वीकृत गरिएको एडीबीले जनाएको छ ।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियाकै पहिलो एडीबी र विश्व बैंकबीच फुल म्युचअल रिलायन्स फ्रेमवर्क (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सहलगानी गरिएको परियोजना हो ।
मुलुकको डाटा होस्टिङ र साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ बनाउँदै सरकारी तहमा डिजिटल सुरक्षा र उत्थानशीलता बढाउन उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको एडीबीको भनाइ छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, सामाजिक रजिस्ट्री सुधार, सरकारी डाटा एक्स्चेन्ज प्ल्याटफर्म स्थापना सहित एक दर्जन सरकारी सेवा डिजिटलीकरण योजना छ ।
नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाे काउचोइसले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण छ ।’
यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०,’ १६औं पञ्चवर्षीय योजना, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र एडीबीको ‘नेपाल कन्ट्री पार्टनरसिप रणनीति २०२५–२०२९’ सँग मेल खाने समेत जनाइएको छ ।
