अंगुरको भाउ बढ्यो

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबार अंगुरको भाउ बढेको जनाएको छ।
- हरियो अंगुरको भाउ बुधबार प्रतिकिलो थोकमा १५ रुपैयाँ बढेर २ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ।
- कालो अंगुरको भाउ पनि प्रतिकिलो थोकमा १० रुपैयाँ बढेर ३ सय १० रुपैयाँ कायम भएको छ।
२७ फागुन, काठमाडौं । बजारमा अंगुरको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले अंगुरको भाउ बढेको देखाएको हो ।
बजारमा कालो र हरियो गरी दुई प्रकारका अंगुर किन्न पाइन्छ । बुधबार दुवै प्रकारका अंगुरको भाउ बढेको छ ।
समितिको तथ्यांक अनुसार हरियो अंगुरको भाउ मंगलबारको तुलनामा बुधबार प्रतिकिलो थोकमा औसत १५ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो मंगलबार प्रतिकिलो थोकमा औसत १ सय ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको हरियो अंगुरको भाउ आज २ सय १० रुपैयाँ कायम छ ।
यसैगरी, कालो अंगुरको भाउ पनि आज प्रतिकिलो थोकमा १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको कालो अंगुरको आज ३ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
