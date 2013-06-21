बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि इरानद्वारा मिसाइल आक्रमण

३० फागुन, काठमाडौं । इराकको राजधानी बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएको छ । इरानले बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा मिसाइल आक्रमण गरेको हो ।
इरानी मिसाइल दूतावासको भवनमा ठोक्किएर आकाशमा धुँवाको मुस्लो देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ । समाचारमा मिसाइल आक्रमणबाट पुगेको क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।
समाचार एजेनसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले इरानी मिसाइल अमेरिकी दूतावास परिसरमा रहेको हेलिप्याड (हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान) मा खसेको जनाएको छ । यस्तै एएफपीले स्रोतको हवाला दिँदै दूतावासमा एक ड्रोन आक्रमण भएको बताएको छ ।
अलजजिराले शनिबार बिहान सबेरै इराकको राजधानी बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएको खबरपछि धुवाँ उडिरहेको देखिएको जनाएको छ । समाचारमा सुरक्षा अधिकारीहरूले दूतावास परिसरभित्र रहेको हेलिप्याडमा मिसाइल आक्रमण भएको बताएको उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4