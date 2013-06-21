मनकामनाबाट फर्केको माइक्रो बस दुर्घटना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते २०:३९

३० फागुन, गोरखा । मनकामना दर्शन गरेर फर्केको ईभी माइक्रो गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिका–३ कनटारमा दुर्घटना भएको छ ।

बागमती  प्रदेश ००६ ख ८४३० नम्बरको उक्त माइक्रोमा भारतीय नागरिक सवार रहेको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा केही हताहतको शंका गरिएको छ । अहिले घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीय उद्धारमा खटिएका छन् ।

दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।

ट्रक र कन्टेनर ठोक्किँदा कन्टेनर चालकको मृत्यु   

क्रोएसिया सडक दुर्घटनामा परेर दुई नेपाली युवाको मृत्यु

कञ्चनपुरमा जिप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

दाउन्नेमा भारतीय कन्टेनरले ४ सवारीसाधनलाई ठक्कर दिंदा ९ जना घाइते

काठमाडौंको बाफलमा मोटरसाइकल र स्टकुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते

चितवनमा अटो दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित