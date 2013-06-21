+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

८ महिनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशतमात्र

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १४:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ।
  • फागुनसम्म भन्सार महसुल १ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
  • आयकर संकलन लक्ष्यको ७१.८३ प्रतिशत मात्र पूरा भएको र भन्सार विभागले ८४.६० प्रतिशत राजस्व उठाएको देखिएको छ।

१ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष आठौं महिना (साउन-फागुन) सम्म पुग्दा राजस्व संकलन र अन्य प्राप्ति लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशतमात्र भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको थियो । तर, ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड बराबर संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशतमात्र हो ।

सरकारले चालु आव १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने ५०.८० प्रतिशतमात्र प्राप्ति भएको छ ।

उता, गत आव यसै अवधिको तुलनामा सरकारको आम्दानी ३.०४ प्रतिशतले सुधार भएको छ । यस अवधिमा गत आव ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड आम्दानी सरकारले गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल १ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड उठेको छ । जुन गत आवको तुलनामा ८.१३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आव यसै अवधिमा भन्सार महसुल १ खर्ब ४४ अर्ब १८ करोड उठेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २ खर्ब २५ अर्ब बराबर उठेको छ । जुन गत आवको तुलनामा ७.३५ प्रतिशतको विस्तार हो । लक्ष्यको तुलनामा भने ९१.५२ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

यस वर्ष फागुनसम्म २ खर्ब ४६ अर्ब बराबर भ्याट उठाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । अन्त:शुल्क लक्ष्यको ९०.३५ प्रतिशत बराबर संकलन भएको छ । यस वर्ष फागुनसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब २० अर्बमात्र संकलन भएको छ ।

आयकर लक्ष्यको ७१.८३ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । फागुनसम्म २ खर्ब ३७ अर्ब बराबर आयकर संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ८० करोडमात्र संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विभागीय रूपमा हेर्दा भन्सार विभागले फागुनसम्म लक्ष्यको ८४.६० प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागले ८१.३८ प्रतिशत राजस्व उठाउन सकेको देखिन्छ । गैरकर राजस्व भने लक्ष्यको ७५.३९ प्रतिशतमात्र उठेको छ ।

भन्सार विभागले फागुनसम्म ३ खर्ब ७८ अर्बको लक्ष्य पाएको थियो । संकलन ३ खर्ब १९ अर्ब बराबर भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ३८ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ५६ अर्ब संकलन गरेको थियो ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भन्सार विभागले फागुनसम्म ५४.३९ र आन्तरिक राजस्व विभागले ४८.३७ प्रतिशत राजस्व उठाएका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
राजस्व संकलन लक्ष्य सरकारको आम्दानी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
घरजग्गा कारोबारबाट गत माघमा ५ अर्ब राजस्व संकलन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित