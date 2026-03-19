ट्राफिक कारबाहीबाट पाँच लाख ६५ हजार राजस्व संकलन   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बितेका २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार १११ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारण कारबाहीमा परेका छन्।
- कारबाहीबाट राज्यकोषमा पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ।
- मादक पदार्थ सेवन, राइड सेयरिङ, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घन, तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लङ्घन लगायतका विभिन्न कारणले कारबाही गरिएको छ।
२० वैशाख, काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १११ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।
यसबाट राज्यकोषमा पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ ।
काठमाडौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १०९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १८४, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १०३ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २२२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ६७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ८६, निर्धारित स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने नियम उल्लङ्घनकर्ता ४२ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार एक हजार १६० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
