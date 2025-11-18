राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भक्तपुरको गुन्डुस्थित मोहनप्रसाद ओलीको निवासमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मोहनप्रसाद ओलीलाई श्रद्धाञ्जली दिन गुन्डु पुगेका थिए।
  • मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएको थियो र अध्यक्ष दाहालले तस्वीरमा माल्यार्पण गरेका छन्।

१ चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिता मोहनप्रसादप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।

भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवास पुगेर अध्यक्ष दाहालले आइतबार श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् ।

सो क्रममा उनले स्व. मोहनप्रसाद ओलीको तस्वीरमा माल्यार्पण पनि गरे । साथै, अध्यक्ष ओलीसहित परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गरेका छन् ।

आजै ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि गुन्डु पुगेका थिए ।

मोहनप्रसादको ९७ वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएको थियो ।

नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा
सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल

पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी

समयमै चुनाव गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

देशको अगाडि धेरै चुनौती खडा भएको छ : दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग मन्त्रीद्वय खनाल र सिन्हाको भेट   

गणतन्त्रलाई टेकेर अहिलेका उपलब्धि आएका हुन् : दाहाल

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

