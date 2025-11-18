राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली

News Summary
- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भक्तपुरको गुन्डुस्थित मोहनप्रसाद ओलीको निवासमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मोहनप्रसाद ओलीलाई श्रद्धाञ्जली दिन गुन्डु पुगेका थिए।
- मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएको थियो र अध्यक्ष दाहालले तस्वीरमा माल्यार्पण गरेका छन्।
१ चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिता मोहनप्रसादप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवास पुगेर अध्यक्ष दाहालले आइतबार श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् ।
सो क्रममा उनले स्व. मोहनप्रसाद ओलीको तस्वीरमा माल्यार्पण पनि गरे । साथै, अध्यक्ष ओलीसहित परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गरेका छन् ।
आजै ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि गुन्डु पुगेका थिए ।
मोहनप्रसादको ९७ वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएको थियो ।
